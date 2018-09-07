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السفارة الإيرانية بالعراق تدعو رعاياها في البصرة للمغادرة

إيفون مدحت
نشر فى : الجمعة 7 سبتمبر 2018 - 8:09 م | آخر تحديث : الجمعة 7 سبتمبر 2018 - 8:09 م

دعت السفارة الإيرانية بالعراق، مساء اليوم الجمعة، رعاياها في محافظة البصرة للمغادرة، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل، من قليل.

يأتي ذلك عقب تداول أنباء، حول اقتحام عدد من المتظاهرين في البصرة العراقية، مقر القنصلية الإيرانية بمنطقة البراضعية، وإشعال النيران بها.

وتشهد محافظة البصرة العراقية، تظاهرات غاضبة تطالب بتوفير الخدمات وفي مقدمتها الماء الصالح للشرب والكهرباء، أسفرت عن مقتل عدد من المتظاهرين وإصابة آخرين بعد تدخل القوات الأمنية.

ودعا زعيم الأغلبية البرلمانية مقتدى الصدر، أمس الخميس، مجلس النواب العراقي إلى عقد جلسة استثنائية الأحد المقبل، من أجل التوصل إلى حل جذري للمشكلات الصحية ونقص الخدمات في البصرة.


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