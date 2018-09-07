وثائق رسمية: مصور حفل تنصيب ترامب «عدل» الصور لإظهار حشود أكبر

«الجارديان»: «ترامب» غضب من الصور لإظهارها حضور جماهيري أقل من مراسم تنصيب «أوباما»



كشفت وثائق رسمية أمريكية، أمس الخميس، عن قيام مصور فوتوغرافي تابع للحكومة الأمريكية بتعديل صور رسمية لحفل تنصيب الرئيس دونالد ترامب لإظهار الحضور الجماهيري أكبر مما عليه، بعد تدخل شخصي من ترامب.

وأزال المصور مساحة فارغة "حيث انتهى الحشد"، من أجل إعداد مجموعة جديدة من الصور، طلبها ترامب في صباح اليوم الأول من رئاسته، بعد أن أغضبته الصور التي تظهر أن الحضور الجماهيري لحفل تنصيبه أقل من حفل تنصيب سلفه باراك أوباما في عام 2009، وفقا لصحيفة "جارديان" البريطانية.

وتم الكشف عن تلك التفاصيل فى تحقيق استقصائى حصلت عليه "جارديان"، من قبل المفتش العام لوزارة الداخلية الأمريكية بموجب قانون حرية المعلومات، حيث سلط التحقيق الضوء على أول أزمة في رئاسة ترامب والتى صنعها بنفسه، عندما زعم البيت الأبيض أن الحفل شهد أكبر حضور لحفل تنصيب.

وتوضح سجلات إدارة المتنزهات الوطنية تفاصيل ما جرى في 21 يناير 2017 غداة يوم التنصيب، وتحديدًا بعد مكالمة هاتفية في الصباح الباكر بين ترامب ومدير الإدارة بالوكالة، مايكل رينولدز، كما تشير أيضًا إلى أن شون سبايسر، السكرتير الصحفي للبيت الأبيض آنذاك، دعا مسؤولي إدارة المتنزهات الوطنية مرارًا وتكرارًا في ذلك اليوم لجعل الصور أكثر إرضاءً وإيجابية.

وبحسب جارديان، لم تدرج تلك التفاصيل في التقرير النهائي لمكتب المفتش العام بشأن تحقيقه فىي تلك الواقعة، والذي تم نشره في يونيو 2017 وقدم رواية مختلفة عن تصرفات مصور إدارة المتنزهات الوطنية.

وأوضحت الصحيفة، أنه في الوقت الذي تحدث فيه ترامب هاتفيًا مع رينولدز، كانت الصور الخاصة بإدارة المتنزهات منتشرة عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، وتشير إلى أن الحضور الجماهيري لم يصل إلى مستوى حفل تنصيب أوباما.

وقالت مسؤولة في قسم الاتصالات بإدارة المتنزهات الوطنية (تم حجب اسمها في الوثائق)، للمحققين إن رينولدز اتصل بها بعد مكالمة الرئيس، وقال إن الأخير يريد صورًا من حفل التنصيب.

وأضافت المسؤولة: "تولد لدى انطباع بأن الرئيس ترامب أراد رؤية صور تبدو وكأنها تصور المزيد من الحشود، وأن الصور التي تم نشرها حتى الآن أظهرت الكثير من المناطق الفارغة".

وتابعت: "افترضت" أن الصور التي طلبها ترامب "بحاجة إلى أن يتم قصها"، لكن رينولدز لم يطلب ذلك تحديدًا. ثم اتصلت بالمصور الذي غطى الحفل.

من جهته، قال المصور، الذي تم حجب اسمه أيضًا، للمحققين إنه تم الاتصال به من قبل مسؤول (مجهول الهوية)، طلب "أي صور تظهر حجم الحشد فى الحفل"، موضحًا أنه بعد أن قدم 25 صورة طلب منه العودة إلى مكتبه وتعديل عدد من الصور لتقديمها مرة ثانية.

وذكر المحققون أن المصور أعرب عن اعتقاده بأن قص الصور(المساحات الفارغة) هو ما "أراده المسؤول"، لكنه أوضح أن الأخير "لم يطلب منه ذلك على وجه التحديد".

وبحسب تلك الوثائق، فإن سبايسر كان متورطًا في الجهود المبذولة للحصول على صور أكثر إيجابية، وقال المحققون أنه اتصل برينولدز مباشرة بعد مكالمة الأخير مع ترامب، ثم مرة أخرى في الساعة الثالثة، وذلك بعد وقت قصير من إرسال المجموعة الجديدة من الصور إلى البيت الأبيض.