بوتين: الحكومة السورية «لها الحق» في السيطرة على البلاد

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة، أن الحكومة السورية "لها الحق" في السيطرة على كافة أراضي البلاد، و شجب المسلحين في إدلب وهي آخر معقل للمعارضة الإسلامية المسلحة المتشددة ووصفهم بـ"التهديد المباشر" للشعب السوري.

وتستعد القوات السورية المدعومة من روسيا حاليا لشن هجوم في محافظة إدلب بشمال غرب البلاد.

وأضاف بوتين، في تصريحات متلفزة بالقمة مع نظيريه الإيراني حسن روحاني والتركي رجب طيب أردوغان المنعقدة في طهران: "لدى الحكومة الشرعية السورية الحق ويجب أن تسيطر في النهاية على كل أراضيها الوطنية".

ووصف الرئيس الروسي المسلحين في المنطقة بـ"الإرهابيين". وذكر أنه لا يمكن تجاهل الهجمات التي يشنها المسلحون في إدلب.

وأوضح بوتين، في القمة الثلاثية، إن روسيا تعمل مع إيران وتركيا لتقديم المساعدة الإنسانية واستعادة السلام في سورية.

وتابع أن" الإرهابيين يحضرون لاستفزازات في سورية، بما في ذلك استخدام الأسلحة الكيميائية".

وشدد بوتين على أهمية الطابع التنظيمي لجهود روسيا وإيران وتركيا في المجال الإنساني من أجل إعادة إعمار سورية،بحسب وكالة سبوتنيك .

وقال "بشكل عام، سيكون من المفيد إعطاء جهودنا المشتركة في المجال الإنساني طابعا منظما من أجل مساعدة سورية على النهوض من الأنقاض، وتعافي الصناعة والزراعة والبنية التحتية، ومن ثم ضمان العودة الجماعية للسوريين"،بحسب وكالة سبوتنيك.

واستطرد بوتين أن الظروف في سورية تهيأت ليتمكن السوريون من مناقشة مستقبل بلادهم بشكل مستقل.

وحضر الرئيس بوتين قمة ثلاثية في العاصمة الإيرانية طهران مع نظيريه الايراني حسن روحاني والتركي رجب طيب اردوغان لبحث الوضع في إدلب ،اخر معقل للتنظيمات المسلحة في سورية.

وجاءت القمة فيما تستعد القوات السورية لشن هجوم على إدلب ،وسط تحذيرات من تركيا وفرنسا والولايات المتحدة والمانيا من أن الهجوم سوف يتسبب في كارثة إنسانية.