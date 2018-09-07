«الجامعة العربية»: الأطراف الإقليمية والدولية غير جادة لحل الصراع في اليمن

*نأمل في الوصل إلى حل للأزمة خلال مفاوضات جنيف



قال السفير حسام زكى الأمين العام المساعد للجامعة العربية، إن هناك صعوبات كثيرة لحل الأزمة اليمينة، مشيرًا إلى عدم جدية الطرف الحوثي في تقديم مواقف بناءة، أو الإقبال على التوصل إلى تسوية بين الأطراف.

وأضاف في تصريحات لفضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الجمعة، أن الطرف الحوثي دائمًا يتهرب من التسوية، وله مواقف مريبة من حل الأزمة في اليمن، متابعًا أن الأطراف الإقليمية والدولية غير جادة لحل الصراع في اليمن.

وتابع: «نريد أن نقول إن الشرعية عادت سياسًا إلى اليمن، واستردت الدولة عافيتها من الأزمة التي لحقت خسائر كبيرة بها»، مؤكدًا أن مصر تأمل في الوصول إلى حل الأزمة اليمنية خلال مفاوضات جنيف.

يُذكر أن المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، واصل مشاوراته، اليوم الجمعة، مع الوفد الحكومي في جينيف؛ لضمان حضور الحوثيين إلى المحادثات؛ لحل الأزمة في اليمن.

https://www.youtube.com/watch?v=VKFtcsBUGsg