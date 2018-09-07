وثائق رسمية: مصور حفل تنصيب ترامب «عدل» الصور لإظهار حشود أكبر

ــ جارديان: الرئيس الأمريكى غضب من الصور لإظهارها حضورا جماهيريا أقل من مراسم تنصيب أوباما



كشفت وثائق رسمية أمريكية، أمس، عن قيام مصور فوتوغرافى تابع للحكومة الأمريكية بتعديل صور رسمية لحفل تنصيب الرئيس دونالد ترامب لإظهار الحضور الجماهيرى أكبر مما عليه، بعد تدخل شخصى من ترامب.

وقام المصور بإزالة مساحة فارغة «حيث انتهى الحشد»، من أجل إعداد مجموعة جديدة من الصور، طلبها ترامب فى صباح اليوم الأول من رئاسته، بعد أن أغضبته الصور التى تظهر أن الحضور الجماهيرى لحفل تنصيبه أقل من حفل تنصيب سلفه باراك أوباما فى عام 2009، وفقا لصحيفة «جارديان» البريطانية.

وتم الكشف عن تلك التفاصيل فى تحقيق استقصائى حصلت عليه «جارديان»، من قبل المفتش العام لوزارة الداخلية الأمريكية بموجب قانون حرية المعلومات، حيث سلط التحقيق الضوء على أول أزمة فى رئاسة ترامب والتى صنعها بنفسه، عندما زعم البيت الأبيض أن الحفل شهد أكبر حضور لحفل تنصيب.

وتوضح سجلات إدارة المتنزهات الوطنية تفاصيل ما جرى فى 21 يناير 2017 غداة يوم التنصيب، وتحديدا بعد مكالمة هاتفية فى الصباح الباكر بين ترامب ومدير الإدارة بالوكالة، مايكل رينولدز، كما تشير أيضا إلى أن شون سبايسر، السكرتير الصحفى للبيت الأبيض آنذاك، دعا مسئولى إدارة المتنزهات الوطنية مرارا وتكرارا فى ذلك اليوم لجعل الصور أكثر إرضاء وإيجابية.

وبحسب جارديان، لم تدرج تلك التفاصيل فى التقرير النهائى لمكتب المفتش العام بشأن تحقيقه فى تلك الواقعة، والذى تم نشره فى يونيو 2017 وقدم رواية مختلفة عن تصرفات مصور إدارة المتنزهات الوطنية.

وأوضحت الصحيفة أنه فى الوقت الذى تحدث فيه ترامب هاتفيا مع رينولدز، كانت الصور الخاصة بإدارة المتنزهات منتشرة عبر حسابها الرسمى على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، وتشير إلى أن الحضور الجماهيرى لم يصل إلى مستوى حفل تنصيب أوباما.

وقالت مسئولة فى قسم الاتصالات بإدارة المتنزهات الوطنية (تم حجب اسمها فى الوثائق)، للمحققين إن رينولدز اتصل بها بعد مكالمة الرئيس، وقال إن الأخير يريد صورا من حفل التنصيب.

وأضافت المسئولة: «تولد لدى انطباع بأن الرئيس ترامب أراد رؤية صور تبدو وكأنها تصور المزيد من الحشود، وأن الصور التى تم نشرها حتى الآن أظهرت الكثير من المناطق الفارغة».

وتابعت: «افترضت» أن الصور التى طلبها ترامب «بحاجة إلى أن يتم قصها»، لكن رينولدز لم يطلب ذلك تحديدا. ثم اتصلت بالمصور الذى غطى الحفل.

من جهته، قال المصور، الذى تم حجب اسمه أيضا، للمحققين إنه تم الاتصال به من قبل مسئول (مجهول الهوية)، طلب «أى صور تظهر حجم الحشد فى الحفل». موضحا أنه بعد أن قدم 25 صورة طلب منه العودة إلى مكتبه وتعديل عدد من الصور لتقديمها مرة ثانية.

وذكر المحققون أن المصور أعرب عن اعتقاده بأن قص الصور (المساحات الفارغة) هو ما «أراده المسئول»، لكنه أوضح أن الأخير «لم يطلب منه ذلك على وجه التحديد».

وبحسب تلك الوثائق، فإن سبايسر كان متورطا فى الجهود المبذولة للحصول على صور أكثر إيجابية. وقال المحققون انه اتصل برينولدز مباشرة بعد مكالمة الأخير مع ترامب، ثم مرة أخرى فى الساعة الثالثة وذلك بعد وقت قصير من إرسال المجموعة الجديدة من الصور إلى البيت الأبيض.