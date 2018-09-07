الخارجية الروسية: موسكو ترغب في التعرف على المشتبه بهما في تسميم «سكريبال»

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، أن موسكو ترغب في التعرف على واكتشاف المشتبه بهما في حادث تسميم الجاسوس الروسي السابق سيرجي سكريبال وابنته الذي وقع في مدينة "سالزبوري" البريطانية في مارس الماضي.

وقالت زاخاروفا - حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية - إن بلادها تريد اكتشاف منفذي الحادث، كما أنها دعت بريطانيا إلى مشاركة البيانات الاستخباراتية فيما بينهما .

وكانت بريطانيا قد وجهت يوم الأربعاء الماضي اتهامات إلى رجلين إثنين روسيين الجنسية بارتكاب حادث تسميم سكريبال ابنته. كما صرحت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بأن محاولة التسميم تمت بموافقة جهة سيادية روسية.

يذكر أن تصريحات زاخاروفا تأتي بعد إعلان المتحدث الرسمي باسم الكرملين بأن روسيا لن تقوم بالتحقيق مع الرجلين المشتبه بهما في إرتكاب الحادث لأن بريطانيا لم تطلب المساعدة القانونية من روسيا.