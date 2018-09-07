ساني يرد الدين لـ لوف ويغادر معسكر المنتخب الألماني

غادر ليروي ساني، نجم المنتخب الألماني ونادي مانشستر سيتي الإنجليزي معسكر منتخب بلاده مساء اليوم الجمعة، وذلك لأسباب شخصية لم يتم الكشف عنها.

وأوضح الاتحاد الألماني لكرة القدم في بيان رسمي أصدره عبر موقع أن الجناح ساني غادر معسكر المانشافست المُقام بمدينة ميونخ الألمانية مساء اليوم بعد مشاورات مع المدير الفني، يواخيم لوف.

وأضاف الاتحاد الألماني :"ساني غادر فندق إقامة المنتخب في ميونيخ لأسباب شخصية بعد مشاورات مع مدرب المنتخب يواخيم لوف مساء اليوم الجمعة".

وشارك ساني في الدقيقة 83 من عمر مباراة منتخب بلاده بالأمس أمام فرنسا التي أُقيمت على ملعب أليانز آرينا في الجولة الإفتتاحية من دوري الأمم الأوروبية.

يُذكر أن يواخيم لوف كان قد استبعد ليروي ساني من قائمة المنتخب الألماني المشاركة في كأس العالم المنقضية، وهو الأمر الذي كان بمثابة الصاعقة على نجم الستيزنز.