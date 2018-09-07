«العناني» يترأس اللجنة الوزارية المعنية بالقصور الأثرية بحضور 3 وزراء

استقبل وزير الآثا،ر خالد العناني، مساء أمس الخميس، اللجنة الوزارية المعنية بالقصور الأثرية برئاسة وزيرة التخطيط، الدكتورة هالة السعيد ، ووزيرة السياحة رانيا المشاط، ووزير الاتصالات، عمرو طلعت، ورئيس جهاز التنسيق الحضاري، المهندس محمد ابو سعدة وعبد العزيز طنطاوي ممثلاً عن وزارة المالية، وذلك لمناقشة سبل توفير المخصصات المالية لتطوير وترميم ورفع كفاءة القصور الأثرية الموجودة في القاهرة والمحافظات.

كما حضر الاجتماع الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار مصطفى وزيري، و مدير عام القاهرة التاريخية، محمد عبد العزيز.

واستعرض العناني، حالة عدد من القصور الأثرية ومشاريع الترميم الموضوعة لها، وخطة الوزارة المستقبلية لتطويرها، كما ناقش خلال الاجتماع سبل رفع كفاءة بعض القصور المفتوحة للزيارة.

وأكد على أهمية تعظيم الاستفادة والاستغلال الأمثل لهذا التراث الفريد سواء كمتاحف او لاستضافة فعاليات فنية وثقافية أو غيرها .

ومن جانبها قالت السعيد، إن قطاع الآثار يدعم قوة مصر الناعمة، حيث يعد داعماً أساسياً للاقتصاد القومي، والهدف الأساسي يتمثل في الحفاظ على هذه الكنوز الأثرية التي تُجسّد تراث مصر الحضاري، بمواصلة أعمال الصيانة والترميم لها والتي يأتي من أهمها تطوير القصور الأثرية.

وأشارت وزيرة التخطيط ، إلى أنه تم تخصيص مبلغ حوالى 6.65 مليار جنيه كاستثمارات كلية مستهدفة لقطاع الآثار في خطة العام المالي 18/2019، وتتضمّن الخطة خمسة برامج تستهدف بشكل أساسي تعظيم الاستفادة من المقومات الحضارية، وحمايتها من التعديّات في كافة المحافظات، وهى برنامج استكمال إنشاء المتحف المصري الكبير كمركز ثقافي عالمي للتعرّف على الحضارة المصرية، برنامج الترميم وصيانة الآثار ، برنامج تطوير المتاحف، برنامج استكمال إنشاء المتحف القومي للحضارة المصرية، وبرنامج تطوير آثار النوبة والذي يهدف إلى تطوير و ترميم كلٍ من آثار أسوان والنوبة، ومعابد فيلة، والمعابد الصخرية، ومعبدي أبو سمبل، ومتحف النوبة.

وبدورها أوضحت وزيرة السياحة، أن مصر مليئة بالقصور التي تعد تحفا معمارية وأثرية، لتحكي جزء هام من تاريخ مصر، وان الكثير من هذه القصور يمكن الاستفادة منها واستغلالها سياحيا، قائلة، إن بعض هذه القصور يمكن استغلالها لإقامة فنادق بوتيك "Boutique Hotels"، حيث أن مصر لا يوجد بها هذا النوع من الفنادق والذي أصبح موجودا في دول كثيرة ويجذب اليه سائحين من ذوي الإنفاق المرتفع، مشيرة إلى التعاون مع وزارتي التخطيط والآثار في الفترة المقبلة لدراسة إمكانية إقامة هذه النوعية من الفنادق في بعض هذه القصور المتميزة.

وخلال الاجتماع ناقش وزير الاتصالات دراسية إمكانية عمل نظام إلكتروني عن طريق تطبيق الهواتف المحمولة لشرح وتوفير المعلومات اللازمة عن القصور الأثرية المفتوحة للزيارة.