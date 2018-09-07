عضو «صحة النواب» يوضح لماذا لم تشمل قوائم الانتظار حضانات الأطفال

قال النائب مجدي مرشد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإنهاء قوائم الانتظار لم تشمل حضانات الأطفال، لكونها تصنف كحالة علاجية عادية وليست ضمن الجراحات أو التدخلات الجراحية الحرجة.



وأضاف عضو «صحة النواب»، خلال لقائه ببرنامج «مساء دريم»، المذاع عبر فضائية «دريم»، مساء الخميس، أن المبادرة حققت تقدمًا ملموسًا في إنهاء قوائم الانتظار وعلاج العديد من الحالات، لكن ما زال هناك صعوبات في ملف الصحة فيما بتعلق بالعناية المركزة والحضانات.



وتابع: «هناك أزمة في آسرة العناية المركزة بمصر، والتي تعد الحضانات أحد أنواعها لكن للأطفال»، مستطردًا: «40% من الحضانات مملوكة للجمعيات الخيرية، ونحتاج من 25 إلى 30 ألف حضانة».



وأوضح أن عدد الحضانات على مستوى الجمهورية يصل إلى 6000 حضانة، منهم 3000 حضانة تابعة للصحة والباقي لمستشفيات خاصة.