طوارئ فى شرم الشيخ استعدادا لعقد منتدى شباب العالم

أعلنت مدينة شرم الشيخ، حالة الطوارئ استعدادا لانعقاد منتدى شباب العالم خلال الأسبوع الأول من شهر نوفمبر المقبل.

وأكد اللواء محمود السولية، رئيس مدينة شرم الشيخ، أن الاستعدادات لانعقاد مؤتمر شباب العالم بمدينة السلام تتم على قدم وساق، مشيرا إلى أن هذا الحدث العالمى يعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، ويحظى بتغطية إعلامية عالمية من جميع وسائل الإعلام العالمية المسموعة والمقروءة والمرئية ويهدف إلى إرسال رسالة سلام للعالم كله.

وأضاف السولية، فى تصريحات صحفية، أن شرم الشيخ تنعم الآن بالاستقرار والأمن والأمان وأصبحت مقصدا سياحيا مهما لمصر وللعالم وعادت لمكانتها كأفضل المدن السياحية فى العالم وتتميز بتنوع الانشطة السياحية بها مثل سياحة المؤتمرات والسياحة الترفيهية وسياحة الشواطئ والسياحة الرياضية والثقافية كما أصبحت ملتقى لكل المبدعين فى العالم. وأشار إلى أن السياحة بدأت تتعافى فى مدينة السلام وارتفعت نسبة إشغال الفنادق بشرم الشيخ لتتراوح ما بين 50% إلى 60 % وتصل إلى 70 % فى بعض الفنادق.

وينطلق منتدى شباب العالم فى نسخته الثانية خلال شهر نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ «أرض السلام» بجنوب سيناء تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى ويضم المنتدى الذى سيعقد خلال الفترة من «3 إلى 6 نوفمبر المقبل شبابا من مختلف بقاع الأرض بهدف التحاور حول القضايا الدولية والعالمية