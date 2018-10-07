«المصرف المتحد» يعلن نتائج المسابقة السنوية لحفظة القرآن فى المحافظات

أعلن أشرف القاضى رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد نتائج المسابقة السنوية لحفظ القرآن الكريم تحت منظومة «إيثار» للتنمية المجتمعية، فى 13 محافظة من محافظات مصر.

وحضر الحفل كوكبة من نجوم المجتمع منهم جمال نجم نائب محافظ البنك المركزى المصرى، والدكتور محمد غنيم نائب محافظ بورسعيد ونخبة من علماء الازهر الشريف ووزارة الاوقاف بتلك المحافظات.

وأعرب جمال نجم نائب محافظ البنك المركزى عن سعادته بحضور الاحتفال السنوى الكبير بحفظه كتاب الله الذى يقيمه المصرف المتحد كل عام.

وأشار نجم إلى أن البنوك المحلية تقوم بدور فعال فى اعمال التنمية المستدامة للمجتمع المصرى من خلال المبادرات القومية والمؤسسية. وشدد على اهمية تعميق مشاركة البنوك كمؤسسات مجتمع مدنى فى اعمال التنمية المستدامة وفقا لرؤية الدولة المصرية 2030.

وأثنى نجم على جهود المصرف المتحد فى أعمال التنمية المستدامة خاصة فى مجال تحسين الخدمات الصحية وتطوير التعليم ومنها تنمية مهارات الاطفال والشباب المتميزين من حفظة كتاب الله.

وتعقيبا على التوسع الكبير فى تنظيم فاعليات المسابقة السنوية للقران الكريم، قال أشرف القاضى، إن المصرف المتحد يولى اهتماما كبيرا برعاية وتنظيم مسابقة السنوية لحفظ القرآن الكريم كل عام، بهدف تحفيز النشء على حفظ كتاب الله. وتدعيما لخلق نموذج متكامل للشباب المعاصر المتعلم والمسلح بأحدث النظريات العلمية المعاصرة وفى نفس الوقت محافظ ومتفهم لقواعد وأصول دينه وشريعته.

وأضاف القاضى أن المسابقة السنوية للقرآن الكريم تعمل وفق برنامج متكامل لرعاية العشر الأوائل من حفظة كتاب الله اجتماعيا وعلميا على مستوى محافظات الجمهورية. وتقوم المسابقة على قواعد ثابتة لضمان جودة المسابقة منها: إعداد وتشكيل لجان أولية ونهائية مخصصة لإجراء الاختبارات بالمحافظات لتحديد مستوى المتسابقين، وكذلك تحديد مستوى المتسابقين الموجودين للقرآن من الحافظين فقط. تليها لجان مركزية لإجراء التصفية الثانية بين المتسابقين. ثم لجنة رئيسية عليا لاختيار المتسابقين الأوائل.