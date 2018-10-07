الطفلة وفاء عماد تفوز بالمركز الأول في مسابقة أذربيجان الدولية للغناء

فازت الطفلة وفاء عماد ابنه محافظة البحيرة بالمركز الأول، في المسابقة الدولية للغناء في دورتها العاشرة التي أقيمت بالعاصمة الأذربيجانية "باكو".



غنت وفاء عددًا من الأغاني المصرية التراثية بالإضافة إلى الأغاني الحديثة وهو ما أبهر لجنة التحكيم التي منحتها المركز الأول بإجماع الآراء.



يذكر أن وفاء عماد هي أحد براعم أطفال مركز تنمية المواهب التابع لدار الأوبرا المصرية، والذي يشرف عليه الدكتور عبد الوهاب السيد.



تنافس في المسابقة 14 دولة منها مصر وأذربيجان وتركيا وتونس والجزائر وتركستان وكازاخستان وإيران.