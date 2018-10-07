الحكومة المجرية تحظر مظاهرة للمعارضة اليسارية قبيل زيارة أردوغان

حظرت الشرطة المجرية مظاهرة احتجاجية للمعارضة اليسارية قبيل زيارة مرتقبة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان للبلاد.

وذكرت بوابة (444.إتش يو) اليوم الأحد أن حزب (التحالف الديمقراطي) اليساري الليبرالي كان يعتزم التظاهر أمام مبنى الأكاديمية المجرية للعلوم، لكن الشرطة حظرت المسيرة بدعوى أن " شخصية تحظى بالحماية الدولية ستصل إلى مكان الحدث".

ويصل أردوغان غدا الاثنين إلى بودابست في زيارة رسمية تستغرق يومين وستركز الزيارة على إجراء محادثات مع رئيس الوزراء المجري فيكتور اوربان.

وكان السياسي اليميني القومي قد وصف تركيا أردوغان بأنها تمثل مع الصين وروسيا، مثالا يحتذى " للدولة الليبرالية" التي ينوي بناءها.

يذكر أنه بمنع المسيرة الاحتجاجية، فإن السلطات المجرية تستند للمرة الأولى إلى قانون التظاهر الجديد الذي دخل حيز التنفيذ في الصيف الماضي، ويتضمن القانون أحكاما موسعة من شأنها تقييد حرية التجمعات.

ورد حزب (التحالف الديمقراطي) على منع المظاهرة بأن " نظام أوربان يقيد حقوق المجريين الأوروبيين لتوفير الهدوء لديكتاتور غير ليبرالي يسجن شعبه".

وأضاف الحزب أن " رئيس الحكومة المجرية أوضح للمثل الأعلى الذي يحتذي به ( أردوغان) أنه بمنعه للمسيرة لا يكترث هو أيضا بالحقوق المدنية".