من أصعب المشاهد اللي صورتها ‼️انا و #ياسمين_صبري بنجري بالبيچامه و الروب على كوبري قصر النيل يوم الخميس بليل 😂 اللي اول مرة تعرفوه ، ان واحنا بنجري ياسمين وقعت مني في وسط الكوبري و قعدت تعيط على الارض لان كان عندها اصلاً رباط صليبي و الناس ابتدت تتلم علينا جامد ، و انا قاعد بهدي فيها و اسلم على الناس في نفس الوقت ، لحد ما عربية الانتاج جت بسرعه و ركبناها فيها و مشيت وانا من كتر اللهوجه نسيت اركب معاهم ، و فجأة لقيت نفسي واقف لوحدي بالروب و حافي في وسط امة لا اله الا الله و عاوزين كلهم يتصورا معايا او اتصورا خلاص و الدنيا اتقلبت و انا مش لاقي ولا حد من التصوير ،لحد مالقيت واحد صاحبي معدي بالصدفه بعربيته و لحقني ، و في نفس الوقت طقم التصوير بيدورا عليا و مش عارفين انا فين، كان يوم صعب بس عدي على الخير الحمدلله و المشهد طلع لطيف جداً 🤗 #محمد_امام ⚡️ #MohamedEmam