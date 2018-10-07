نشر الفنان محمد إمام، عبر حسابه بموقع «إنستجرام»، فيديو من كواليس تصوير فيلم «ليلة هنا وسرور»، الذي خاض سباق موسم عيد الفطر المبارك.

وعلق إمام: «من أصعب المشاهد اللي صورتها أنا وياسمين صبري، بنجري بالبيچامة والروب على كوبري قصر النيل يوم خميس بالليل، اللي أول مرة تعرفوه، أن واحنا بنجري ياسمين وقعت مني في وسط الكوبري وقعدت تعيط على الأرض لأن كان عندها أصلاً رباط صليبي والناس ابتدت تتلم علينا جامد، وأنا قاعد بهدي فيها وأسلم على الناس في نفس الوقت، وأنا من كتر اللهوجة نسيت اركب معاهم».

وتابع محمد إمام قائلا: «فجأة لقيت نفسي واقف لوحدي بالروب وحافي في وسط أمة لا إلاه إلا الله وعاوزين كلهم يتصورا معايا واتصورا خلاص والدنيا اتقلبت وأنا مش لاقي ولا حد من التصوير، لحد مالقيت واحد صاحبي معدي بالصدفة بعربيته ولحقني، وفي نفس الوقت طقم التصوير بيدورا عليا ومش عارفين أنا فين، كان يوم صعب بس عدى على خير الحمد لله والمشهد طلع لطيف جدا».

يذكر أن فيلم ليلة هنا وسرور صدر في موسم عيد الفطر الماضي، من تأليف محمد عز الدين، وإخراج كريم الميهي، وقد حقق نجاح جماهيري كبير ظهر على شباك التذاكر، متخطيا حاجز الـ30 مليون جنيه.