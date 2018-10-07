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بالفيديو.. محمد إمام يكشف سر بكاء ياسمين صبري على كوبري قصر النيل

سامي ميشيل
نشر فى : الأحد 7 أكتوبر 2018 - 1:36 م | آخر تحديث : الأحد 7 أكتوبر 2018 - 1:36 م

نشر الفنان محمد إمام، عبر حسابه بموقع «إنستجرام»، فيديو من كواليس تصوير فيلم «ليلة هنا وسرور»، الذي خاض سباق موسم عيد الفطر المبارك.

وعلق إمام: «من أصعب المشاهد اللي صورتها أنا وياسمين صبري، بنجري بالبيچامة والروب على كوبري قصر النيل يوم خميس بالليل، اللي أول مرة تعرفوه، أن واحنا بنجري ياسمين وقعت مني في وسط الكوبري وقعدت تعيط على الأرض لأن كان عندها أصلاً رباط صليبي والناس ابتدت تتلم علينا جامد، وأنا قاعد بهدي فيها وأسلم على الناس في نفس الوقت، وأنا من كتر اللهوجة نسيت اركب معاهم».

وتابع محمد إمام قائلا: «فجأة لقيت نفسي واقف لوحدي بالروب وحافي في وسط أمة لا إلاه إلا الله وعاوزين كلهم يتصورا معايا واتصورا خلاص والدنيا اتقلبت وأنا مش لاقي ولا حد من التصوير، لحد مالقيت واحد صاحبي معدي بالصدفة بعربيته ولحقني، وفي نفس الوقت طقم التصوير بيدورا عليا ومش عارفين أنا فين، كان يوم صعب بس عدى على خير الحمد لله والمشهد طلع لطيف جدا».

يذكر أن فيلم ليلة هنا وسرور صدر في موسم عيد الفطر الماضي، من تأليف محمد عز الدين، وإخراج كريم الميهي، وقد حقق نجاح جماهيري كبير ظهر على شباك التذاكر، متخطيا حاجز الـ30 مليون جنيه.

 

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من أصعب المشاهد اللي صورتها ‼️انا و #ياسمين_صبري بنجري بالبيچامه و الروب على كوبري قصر النيل يوم الخميس بليل 😂 اللي اول مرة تعرفوه ، ان واحنا بنجري ياسمين وقعت مني في وسط الكوبري و قعدت تعيط على الارض لان كان عندها اصلاً رباط صليبي و الناس ابتدت تتلم علينا جامد ، و انا قاعد بهدي فيها و اسلم على الناس في نفس الوقت ، لحد ما عربية الانتاج جت بسرعه و ركبناها فيها و مشيت وانا من كتر اللهوجه نسيت اركب معاهم ، و فجأة لقيت نفسي واقف لوحدي بالروب و حافي في وسط امة لا اله الا الله و عاوزين كلهم يتصورا معايا او اتصورا خلاص و الدنيا اتقلبت و انا مش لاقي ولا حد من التصوير ،لحد مالقيت واحد صاحبي معدي بالصدفه بعربيته و لحقني ، و في نفس الوقت طقم التصوير بيدورا عليا و مش عارفين انا فين، كان يوم صعب بس عدي على الخير الحمدلله و المشهد طلع لطيف جداً 🤗 #محمد_امام ⚡️ #MohamedEmam

A post shared by Mohamed Emam (@mohamedemam) on


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