استطلاع للرأي: معظم البريطانيين يرغبون في دخول كامل للسوق الأوروبية الموحدة بعد «بريكست»

كشف استطلاع جديد للرأي لصالح صحيفة "الإندبندنت" البريطانية عن أن قطاعًا كبيرًا من البريطانيين يرغبون في إبقاء المملكة المتحدة على الأقل على "دخول كامل" للسوق الموحدة للاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا من التكتل (بريكست).

وذكرت الصحيفة -في تقرير أوردته عبر موقعها الإلكتروني- أن الاستطلاع أظهر الدعم للدخول الكامل نظرًا لتزايد أدنى مستوى للتكامل العام الجاري وتجاوزه الآن لنسبة 60%.

وأوضحت الصحيفة أن رغبة الشعب الواضحة والمتنامية للاحتفاظ بهذا المستوى المرتفع من الوصول للسوق الموحدة للاتحاد الأوروبي يضع ضغوطًا على رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بالتزامن مع استعدادها لحضور قمة حاسمة للاتحاد الأوروبي.

ولفتت الصحيفة إلى أن الاتحاد الأوروبي يستعد حاليًا لتقديم عرض لبريطانيا بشأن اتفاقية للتجارة الحرة على الطراز الكندي لن تؤدي إلى "تجارة خالية من الاحتكاك" كما تسعى ماي، وهو أمر أيده فقط ربع الأشخاص المستطلع آراؤهم.

وأضافت "الإندبندنت" أن 25% يؤيدون هذا النوع من اتفاق التجارة الحرة الذي دعا إليه مؤيدو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وعدد من أعضاء الحكومة البريطانية بينما أيد 14% فقط الانسحاب من الاتحاد الأوروبي بدون الاتفاق.