رئيس البرلمان السوداني يتسلم ملاحظات الأحزاب حول قانون الانتخابات

تسلم رئيس المجلس الوطني السوداني (البرلمان) الدكتور إبراهيم أحمد عمر، مساء اليوم الأحد، مذكرة من بعض أحزاب الحوار الوطني، تضمنت ملاحظات الأحزاب حول قانون الانتخابات الذي تم تقديمه للمجلس في يونيو الماضي.

قال الناطق الرسمي باسم رئيس المجلس الدكتور عبد الماجد هارون، إن وفد الأحزاب استعرض ملاحظاته حول القانون، مشيرين إلى نقاط الاتفاق والاختلاف، ومعبرين عن رغبتهم في التوافق علي قانون الانتخابات باعتباره الأساس الذي ستقوم عليه العملية السياسية خلال المرحلة القادمة.

من جانبه، شدد رئيس المجلس الوطني - خلال اللقاء - على ضرورة التوافق وتناول الإجراءات التي اتخذها المجلس الوطني لتحقيق الإجماع حول قانون الانتخابات، كما استعرض نتائج الورش التي عقدها المجلس الوطني حول القانون بالتنسيق مع القطاعات الاجتماعية والسياسية بمشاركة عدد من الخبراء والمهتمين، إضافة إلى المداولات التي تمت على مستوي لجنة التشريع والعدل وحقوق الإنسان بالمجلس الوطني حول القانون، بما في ذلك المذكرات التي دفعت بها القوى السياسية وبعض منظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية بشأن قانون الانتخابات.