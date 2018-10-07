قال رئيس اتحاد المصرفيين فى السودان، إن بلاده حددت سعر الصرف عند 47.5 جنيه سودانى مقابل الدولار، بنسبة 63.79% وذلك فى اليوم الأول لبدء العمل بآلية جديدة للعملة وفى خفض حاد لقيمتها.

ويقل السعر الجديد بكثير عن سعر الصرف الرسمى الذى كان يبلغ أمس الأول السبت، 29 جنيها سودانيا للدولار.

كان البنك المركزى السودانى قد أعلن الخميس الماضى أن البلاد ستبدأ من اليوم تحديد سعر الصرف اليومى من خلال هيئة مشكلة حديثا من المصرفيين ومكاتب الصرافة فى إطار حزمة إجراءات لمواجهة أزمة اقتصادية.

وقال محافظ البنك المركزى السودانى إن بلاده ستلغى قيود الاستيراد التى فرضتها العام الماضى على 19 سلعة غذائية ومواد أخرى فى إطار حزمة إجراءات اقتصادية أُعلنت نهاية الأسبوع الماضى.

ووضعت الحكومة القائمة التى تشمل منتجات لحوم وأسماك وأطعمة طازجة، فى ديسمبر من العام الماضى 2017، فى محاولة لتقليص العجز وحماية الجنيه السودانى.