مقتل وإصابة 38 مسلحا من «داعش» في غارات أمريكية بشرق أفغانستان

أعلن فيلق سيلاب 201 التابع للجيش الأفغاني، اليوم الأحد، مقتل 38 مسلحاً على الأقل من «داعش» بإقليم خراسان في هجمات متفرقة لطائرات بدون طيار جرت في منطقتين بإقليم ننجرهار شرق أفغانستان.

وقال الفيلق، في بيان نقلته وكالة أنباء «باجفاك» الأفغانية، إنه تم شن غارات جوية في مناطق عبدالخيل وغيابان وجورناو وتشينار، ما أسفر عن مقتل 16 مسلحاً على الأقل.

وأجرت القوات الأمريكية غارات جوية مشابهة في منطقة وزير تانجي في مقاطعة خوجياني، مما أسفر عن مقتل 12 مسلحاً على الأقل وإصابة 10 آخرين، ولم تعلق حتى الآن التنظيمات المسلحة المناهضة للحكومة الأفغانية، ومن بينها التنظيمات الموالية لداعش على هذه الأنباء.