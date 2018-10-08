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أعرب محمد مصيلحي رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري عن سعادته الكبيرة، بالفوز على النادي الأهلي 4-3، مساء الأحد على ملعب السلام، ضمن الجولة الـ10 من منافسات الدوري.

وقال مصيلحي في تصريحات تليفزيونية: "نتيجة كبيرة وتاريخية أمام نادي كبير مثل الأهلي، الجهاز الفني بقيادة حلمي طولان قدم كل اللازم وأكثر".

وأضاف: "قدمنا مباراة كبيرة تليق بحجم الأهلي ولاعبي الإتحاد كانوا رجال في مباراة الليلة وقدموا لقاء رائع".

وتابع: "لم نحلم بما حدث اليوم أمام الأهلي ونشكر الله على الفوز".

وتذوق الأهلي الخسارة الأولى له هذا الموسم على يد زعيم الثغر، في المباراة التي شهدت الخسارة الأولى أيضًا للمدير الفني للأحمر باتريس كارتيرون.(تابع التفاصيل).