تركي آل شيخ يكشف عن كلمات أغنية عمرو دياب الجديدة

كشف المستشار تركي آل الشيخ عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، عن كلمات أغنيته الجديدة التي تحمل اسم "بحبك أنا"، ويتعاون فيها مع الهضبة عمرو دياب، والملحن عمرو مصطفى.

وتقول كلمات الأغنية كما كتبها آل شيخ : "ولا ليك عليا حلفان .. ده أنا روحي فيك من زمان .. وبحبك أنا .. أنا بحبك .. مهما كان .. يا سلام ع القد و لون الخد جمال ملى عيني هَنا .. وان كان ع الحب انا والله بحب وايوا انا راحتي هِنا.. لو زاد عليا الملام ، انا مش هبطل كلام ، من يوم ماشوفتك خلاص، مش بدي حد اهتمام".

يذكر أن تركي آل شيخ كتب للفنان عمرو دياب 4 أغاني في ألبوم "كل حياتي" هم: "يا ساحر، هدد، كل حياتي، ملاك الحسن".