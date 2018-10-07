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«دوجيت» يفوز بجائزة أفضل لاعب بتصفيات بطولة إفريقيا للسلة

الشروق
نشر فى : الأحد 7 أكتوبر 2018 - 10:13 م | آخر تحديث : الأحد 7 أكتوبر 2018 - 10:13 م

فاز الأمريكي كوينتون دوجيت، لاعب الفريق الأول لكرة السلة للرجال بالنادي الأهلي، بجائزة أفضل لاعب في تصفيات المنطقة الخامسة، للأندية الإفريقية.

وقدّم دوجيت، المنضم حديثًا إلى صفوف الفريق خلال الفترة الماضية، أداءً مميزًا خلال مباريات التصفيات، كان آخرها في المباراة النهائية بالبطولة أمام سموحة، التي أقيمت مساء اليوم الأحد، وانتهت بفوز الأحمر بنتيجة 68-67 .

ونجح الأهلي بالتتويج باللقب، بعد فوزه على سموحة في المباراة النهائية، بعدما ضمن كل منهما التأهل إلى بطولة إفريقيا 2019، بعد وصول كل منهما للمباراة النهائية. (طالع التفاصيل)


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