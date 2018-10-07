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رئيس البرلمان القبرصي: لا حل للمشكلة القبرصية دون انسحاب القوات التركية المحتلة

نيقوسيا أ ش أ
نشر فى : الأحد 7 أكتوبر 2018 - 8:08 م | آخر تحديث : الأحد 7 أكتوبر 2018 - 8:08 م

صرح رئيس البرلمان القبرصي ديميتريس سيلوريس اليوم الأحد بأنه لن يكون هناك حل للمشكلة القبرصية إلا إذا انسحبت القوات التركية المحتلة من الأراضي القبرصية.
وقال سيلوريس وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء القبرصية، إنه "بلا شك من المحزن جدًا رؤية جهود كل شخص مننا تصل لحالة من الجمود نظرًا لموقف تركيا المتصلب في المفاوضات متحدية أكثر الشعوب التي عانت من الظلم"، موضحًا أن الشعب القبرصي يعاني من ذلك الاحتلال منذ 44 عامًا حتى الآن".
وأضاف رئيس البرلمان القبرصي أنه من الصعب التوصل لحل في حال نظرنا إلى حقيقة أن تركيا توجه الحركات والقرارات التي يتخذها الجانب القبرصي التركي.
يذكر أن جزيرة قبرص انقسمت منذ عام 1974 عندما قامت تركيا بغزو واحتلال الثلث الشمالي من الجزيرة.


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