وفد البرلمان العربي يتوجه لـ«البوندستاج» الألماني

يتوجه وفد من البرلمان العربي، اليوم الأحد، على رأسه النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وبمشاركة النائب أحمد المشرقى وعدد آخر من النواب، للبوندستاج الألمانى.

وتأتى هذه الزيارة لعمل عدة لقاءات فى البوندستاج مع لجان العلاقات الخارجية، ورئيسة لجنة حقوق الإنسان، بشأن قضايا الشرق الأوسط.

وقال رئيس لجنة حقوق الإنسان، إن الوفد سيفتح خلال لقائه بعدد من القيادات بالبرلمان الألمانى، آليات التعاون فى مجال مكافحة الإرهاب خاصة وأنه أصبح خطرا يهدد العالم أجمع، كما أن اللقاء ستطرح قضايا الارهاب والممارسات القمعية فى بعض الدول العربية كالعراق وسوريا واليمن وأيضا القضية الفلسطينية وكيفيه معالجتها.