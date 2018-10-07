لا يساور نيكو كوفاتش أي أوهام بأن فترة توليه تدريب فريق بايرن ميونخ الألماني قد تكون قصيرة ، إذا فشل الفريق في تحقيق نتائج جيدة .

وقال عقب مشاهدة فريقه يخسر صفر / 3 أمام ضيفه بوروسيا مونشنجلادباخ :"أعلم آلية كرة القدم والدوري الألماني (بوندسليجا). أعلم ان الوقت يمر بشكل مختلف في بايرن ميونخ".

يجب على كوافتش صاحب الـ46 عامًا لاعب المنتخب الكرواتي السابق، أن يلقي نظرة على ماحدث قبل 12 شهرا ،عندما ظهرت رغبة مسؤولي بايرن ميونخ في عدم الانتظار بهدوء لقلب النتائج ،وذلك عقب تلقي الفريق الخسارة الثانية في الدوري.

واضطر الإيطالي كارلو أنشيلوتي للرحيل بشكل غير معتاد ، حتى بدون بديل جاهز، قبل أن يقنع بايرن ميونخ المدرب يوب هاينكس بالتراجع عن الاعتزال.

تولى كوفاتش تدريب الفريق في الصيف، وبدأ الموسم بشكل جيد، ولكن أداء الفريق تراجع بعدما فشل في الفوز في آخر ثلاث مباريات بالدوري وأربع مباريات في كافة البطولات بما في ذلك التعادل 1/1 مع أياكس في دوري أبطال أوروبا.

وانضم 12 لاعبا من بايرن ميونخ للمنتخبات الوطنية، تاركين كوفاتش بدون فرص كثيرة مع الفريق قبل مباراته أمام مضيفه فولفسبورج.

وتراجع بايرن ميونخ للمركز الخامس، بفارق أربع نقاط عن بوروسيا دورتموند المتصدر، بينما قفز بوروسيا مونشنجلادباخ للمركز الثاني.

وقال كوفاتش :"بدأنا مباراة مونشنجلابداخ بشكل جيد، ولكن بعد ذلك تكرر ما حدث في مباراتي أوجسبورج وهيرتا برلين حيث ": ارتكبنا أخطاء فردية، وتلقينا العقاب على هذا المستوى في البوندسليجا. بجانب ذلك، فشلنا في استغلال فرصنا. الأهداف التي تلقيناها في الشوط الأول سلبت منا الثقة. لاعبو مونشنجلادباخ قاموا بعمل جيد، ومن خلال تضييق المساحات في وسط الملعب وتفوقهم علينا في الأجناب، كان من الصعب علينا أن نجد طريقة للوصول إلى مرماهم. لذلك علينا أن نتقبل الهزيمة، والتي تؤلم بشدة".

وقال مانويل نوير قائد الفريق :"هذا ليس بايرن ميونخ، هذا لا يكفي".

إنها المرة الأولى منذ 2015 ،التي يخسر فيها بايرن ميونخ مباراتين على التوالي في البوندسليجا، والآن يجدون أنفسهم في موقف مشابه لما حدث في العام الماضي عندما كانوا متأخرين بفارق خمس نقاط عن بوروسيا دورتموند في نفس المرحلة السابعة.

في النهاية، بعد تبديل المدرب، تمكنوا من الفوز بلقب الدوري، للمرة السادسة على على التوالي، تحت قيادة هاينكس.

في الوقت نفسه، تحرك مسؤولو شتوتجارت سريعا عقب انتصار وحيد في أول سبع مباريات بالدوري، واستغنوا عن خدمات المدرب تايفون كوركوت، بعد يوم من الخسارة أمام هانوفر 1 / 3 ،والتي جعلتهم في قاع الترتيب.

في الجانب العلوي من الجدول، تسير الأمور بشكل جيد مع فريق بوروسيا دورتموند، تحت قيادة لوسين فافري، حيث حافظ الفريق على سجله خاليا من الهزائم بفوز قاتل على حساب أوجسبورج 4 / 3.

وسجل البديل، باكو ألكاسير، المعار من برشلونة، ثلاثة أهداف (هاتريك) مذهلة وبات في رصيده ستة أهداف في الدوري الألماني في 81 دقيقة فقط لعبها مع الفريق ،علما بأنه لم يشارك كأساسي.

و ثلاثة أهداف من التي سجلها ألكاسير من صنع جادون سانتوس صاحب الـ18 عامًا الذي تم قيده هذا الأسبوع فى قائمة المنتخب الإنجليزي للمرة الأولى.

وقال فافري :" تحدثت مع باكو قبل المباراة. كنت أعلم ما يمكنه فعله. لم يلعب مباراة كاملة طوال ثلاث سنوات. كانت صفقة انتقال جيدة للغاية. لديه شعور حقيقي باللعبة، إنه مفيد جدا".