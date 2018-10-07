وزير القوى العاملة يفتتح ملتقى السلامة والصحة المهنية بكفر الشيخ

استقبل الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، وزير القوى العاملة محمد سعفان اليوم، بمكتبه بديوان عام المحافظة، لافتتاح فعاليات ملتقى السلامة والصحة المهنية «سلامة وأمان»، بمشاركة 17 جهة من أعضاء هيئة التدريس والهيئات المعاونة بالكليات، ومسئولي وحدة الأزمات والكوارث ومسئولي وحدة الجودة بجامعة كفر الشيخ، فضلا عن مسئولي السلامة ومدير إدارة الأزمات والكوارث بمديريات المحافظة، ومديري الجهات والشركات ومسئولي السلامة وأعضاء لجانها.

ويستهدف الملتقي إطلاع المشاركين على مفهوم السلامة والصحة المهنية، وأهدافها والتشريعات الوطنية المتعلقة بها، وتمكنيهم من تحليل وتقييم مخاطر العمل، وإدارة الأزمات والكوارث، وخطط الطوارئ والتحقق من الحوادث واكتشافها حتى يمكن تلافيها، ورفع مستوى الأداء بالتدريب على أسلوب عمل متطور، وإعداد المتدرب لتولي مسئوليات جديدة.

ويقوم الوزير ومحافظ كفر الشيخ، عقب الافتتاح بتوزيع شهادات أمان للعمالة غير المنتظمة، في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لرعاية وحماية هذه الفئة ورعايتها صحيا واجتماعيا وتأمينيا باعتبارها تمثل شريحة كبيرة من المجتمع المصري، ويلتقي عددا من طلاب جامعة كفر الشيخ، بحضور المهندس راضي أمين، السكرتير العام للمحافظة، ونائب الجامعة الدكتور علي أبو شوشة، وعزت المصري وكيل الوزارة مدير مديرية القوى العاملة بالمحافظة، واللواء شكرى الجندي، واللواء هاني النواصرة، والمحاسب محمد عبيدي، أعضاء مجلس النواب، هيثم سعد، المستشار الإعلامي، لوزير القوى العاملة، والقيادات التنفيذية بالوزارة والمحافظة.