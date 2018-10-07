كشفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات «ضمان»، أن قيمة الضمانات المقدمة عالميا لتأمين الحماية للمستثمرين والمصدرين حول العالم من83 مؤسسة قطرية وإقليمية ودولية، بلغت نحو 2.33 تريليون دولار عام 2017، بزيادة كبيرة بلغت 22% مقارنة بالعام السابق.

و«ضمان»، هي مؤسسة عربية دولية، تأسست في 1974، بموجب اتفاقية متعددة الأطراف أبرمت بين الدول العربية؛ وتباشر أعمالها من دولة الكويت منذ منتصف 1975، وتضم في عضويتها 21 دولة عربية وعدد من الهيئات العربية والدولية.

وذكرت المؤسسة، في تقرير خاص بصناعة الضمان في المنطقة والعالم، ضمن نشرتها الفصلية الثالثة لعام 2018، حصلت وكالة الأنباء الألمانية «د. ب. أ» على نسخة منه، أن عمليات تأمين ائتمان الصادرات قصير الأجل وفق بيانات اتحاد بيرن استحوذت على غالبية النشاط بقيمة 2088 مليار دولار وبحصة تبلغ 89.6%، وبلغت عمليات تأمين ائتمان الصادرات متوسط وطويل الأجل قيمة 179 مليار دولار وحصة 7.7%، في حين مثلت عمليات التأمين ضد مخاطر الاستثمار ما قيمته 64 مليار دولار وحصة 2.7% من إجمالي العمليات الجديدة لعام 2017.

وتطرق التقرير لنتائج آخر مسح أجراه اتحاد بيرن لآراء أهم الجهات العاملة في صناعة الضمان بشأن توقعاتهم للعام الجاري، والذي أبرز أن 85% من المستجوبين متفائلون بنمو حجم العمليات الجديدة، كما يتوقع المستجوبون أن يتركز النمو في آسيا ثم أوروبا ثم أمريكا الشمالية ثم منطقة الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا ثم بقية المناطق على التوالي، كاشفا عن أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حلت في مراتب متقدمة عالميا في عدد من مؤشرات الاستفادة من خدمات الضمان، إذ سجلت المنطقة عمليات جديدة بقيمة تتجاوز الـ 100 مليار دولار خلال عام 2017.

وحلت المنطقة في المقدمة كأهم المناطق التي تشكل قلقا وتؤثر بشكل سلبي في الأعمال نتيجة لارتفاع حالات الإعسار والصعوبات الأخرى، التي من شأنها أن ترفع حجم التعويضات المحتملة خلال عام 2018.

وفي السياق ذاته تشير بيانات اتحاد هيئات تأمين ائتمان الـصـادرات الـعـربــيـة والإســلامــيــة الــوطـنـيـة والإقليمية«اتحاد أمان»، إلى أن أعضاءه، البالغ عددهم 18 جهة غالبيتهم العظمى من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، قدموا 32.6 مليار دولار كضمانات خلال عام 2016 أي بزيادة 22.6%مقارنة بالعام 2015.