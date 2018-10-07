‏IMS تتفاوض مع شركات عالمية لتقديم حلول مبتكرة لصيانة أسطول «السكك الحديدية»

تتفاوض IMS للتكنولوجيا المعلومات مع 5 شركات عالمية من دول «روسيا والتشيك ولاتفيا» بشأن توقيع اتفاقيات تعاون معهم بهدف تنفيذ مشروعات السكك الحديدية بحسب المهندس مجدى صالح رئيس الشركة.

قال صالح لـ«مال وأعمال ــ الشروق» إن الشركة الروسية تمتلك مجسات تعمل بالليزر بحيث تتمكن من اكتشاف عيوب قضبان السكك الحديدية.

وذكر أن المجسات تعمل أيضا على اكتشاف أى عيوب فى القضبان فى أثناء الرحلة قبل وصول القطار لها بمسافه تزيد على كيلو متر فيتم وقف القطار بصورة ذاتية.

وأكد أن ذلك سيساهم فى تجنب التعرض لمخاطر وقوع حوادث على خطوط السكك الحديدية، بسبب أى عيوب فى القضبان.

وأكد أنه جار التفاوض مع شركة أخرى من دولة لاتفيا بحيث تمتلك تكنولوجيا حديثة لاكتشاف أى عيوب فى إحدى عجلات القطارات بهدف الإسراع فى إصلاحها لتجنب وقوع الحوادث.

على صعيد متصل أكد أنه جار التفاوض مع شركة أخرى من أوروبا بشأن تنفيذ عمليات تأهيل لأسطول العربات والجرارات التابعة لهيئة السكك الحديدية.

ولفت إلى أن تأهيل أسطول عربات السكك الحديدية وتطويرها سيساهم فى إعادة تشغيلها مرة أخرى بكفاءة.

وذكر أن إعادة تأهيل أسطول عربات السكك الحديدية سيساهم فى عدم لجوء هيئة السكك الحديدية لشراء عربات أو جرارات جديدة.

وأكد أن الشركة لاتفية تمتلك القدرة على إنشاء ورش صيانة حديثة لدى الهيئة السكك الحديدية بغرض تنفيذ مشروعات الصيانة سواء فى العربات أو الجرارات.

بهدف ترشيد نفقات صيانة أسطول العربات والجرارات التابع لأسطول هيئة السكك الحديدية.

وأكد أن IMS وكيل لإحدى شركات Kleintech «من لاتفيا بداخل السوق المحلية التى تعمل على تقديم برامج متطورة فى صيانة قضبان وعجلات قطارات السكك الحديدية».

وأضاف أنها تعمل أيضا على ماكينة عمليات الصيانة بداخل ورش الهيئة بشأن تحديد مواعيد الصيانة بشكل ذاتى بدون تدخل العامل البشرى.