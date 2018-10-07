استطلاع: 14% من الألمان يصفون أنفسهم بـ«المدخنون الدائمون»

كشف استطلاع حديث عن التدخين في ألمانيا أن 14% من سكان البلاد يصفون أنفسهم بأنهم «مدخنون دائمون».

وجاء في الاستطلاع الذي أجراه معهد «فورزا» لقياس مؤشرات الرأي لصالح مؤسسة «أر تي إل» الإعلامية الألمانية، أن 7% آخرين، يصفون أنفسهم أنهم «قليلو التدخين»، وبحسب الاستطلاع، 79% من الألمان غير مدخنين.

وأظهر الاستطلاع أن أعمار أغلب الأشخاص غير المدخنين، تحديدا 83% منهم، تتراوح بين 14 و29 عاما، و65% من قليلي التدخين، الذين يدخنون بين الحين والأخر، على الأقل، حاولوا الإقلاع تماما عن التدخين، وزادت نسبة النساء على الرجال في هذا الشأن، 71% مقابل 58%، وأقر 38% من الأشخاص غير المدخنين أنهم دخنوا ذات مرة في الماضي.

وتم إجراء هذا الاستطلاع بمناسبة حلقة جديدة لسلسلة الأفلام الوثائقية «تجربة ينكه»، التي يعتزم تليفزيون «أر تي إل» بثها غدا الاثنين، والتي سيتم خلالها عرض تقرير عن كيفية الإقلاع عن التدخين بعد 37 عاما من تدخين التبغ، وبعد كثير من المحاولات الفاشلة للإقلاع عنه، ويستضيف المحرر ينكه فون فيلمسدورف الذي يقدم السلسلة، خبراء متخصصين.

تجدر الإشارة إلى أن استطلاع معهد «فورزا» شمل 1003 أشخاص، وتم إجرائه خلال يومي 3 و4 أكتوبر الجاري.