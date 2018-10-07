برلماني أوروبي يدعو إلى اتخاذ قرارات بـ«الأغلبية» في أوروبا بدلا من الإجماع

دعا زعيم الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الأوروبي بالبرلمان الأوروبي إلى اتخاذ مزيد من القرارات في أوروبا مستقبلا على أساس الأغلبية بدلا من الإجماع.

وقال مانفرد فيبر، المنتمي للحزب المسيحي الاجتماعي بولاية بافاريا، اليوم الاحد في ختام مؤتمر شباب الاتحاد المسيحي بزعامة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والذي استمر ثلاثة أيام في مدينة كيل، إن هذا القرار قائم على جدول أعمال الانتخابات الأوروبية المنتظرة في شهر مايو القادم.

يشار إلى أن الاتحاد المسيحي، بزعامة ميركل، يضم حزبها المسيحي الديمقراطي والحزب البافاري.

وشدد فيبر على ضرورة أن يتسنى لأوروبا الظهور بشكل أكثر إحكاما خلال اتخاذ القرارات السياسية الوشيكة في العالم، مثل سبل تحقيق السلام في سورية، ومن ثم تصبح أوروبا أكثر قدرة على التصرف.

وأشار إلى أن أوروبا تعد "عملاقا" على المستوى الاقتصادي، لافتا إلى أن الانتقال إلى عملية التصويت على أساس الأغلبية يعد "المشروع المستقبلي الكبير".