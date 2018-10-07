الجيش اليمني: مقتل وإصابة 22 مسلحا من الحوثيين في معارك بمحافظة تعز

أفادت قوات الجيش الوطني الموالية للرئيس عبدربه منصور هادي اليوم الأحد بمقتل خمسة من مسلحي الحوثيين وإصابة 17 آخرين، بمعارك في محافظة تعز 275 كيلو مترا جنوب صنعاء.

وقال بيان للجيش أطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن معارك عنيفة اندلعت بين الطرفين "عقب محاولة الميليشيا التسلل إلى مواقع الجيش في محيط تبة الخزان بمنطقة قهبان ووادي الجسر، وعزلة القحيفة بمديرية مقبنة، غربي تعز".

وأضاف البيان أن قوات الجيش "تمكنت من التصدي للهجوم وإحباط محاولة تقدم المليشيا، وأجبرتها على التراجع والفرار".

ولم يصدر الحوثيون تصريحا بخصوص هذه الخسائر حتى الان.

وتشهد محافظة تعز، كبرى المحافظات اليمنية سكانا، معارك عنيفة بين الطرفين بشكل متكرر، منذ نحو أربعة أعوام، خلفت الآلاف من القتلى والجرحى في صفوف طرفي النزاع، إلى جانب مدنيين.