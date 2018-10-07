فرضت عدد من الأحداث والقضايا والملفات نفسها على برامج «التوك شو»، التي أذيعت عبر عدد من الفضائيات المصرية، أمس السبت، وهذا أبرز ما جاء بالبرامج.



- ذكرى 6 أكتوبر تسيطر على البرامج



اهتمت برامج التوك بإحياء ذكرى حرب 6 أكتوبر، باستضافة عدد من الشخصيات التي حكت تجربتها في تلك الحرب.



فقد كشف الفنان أحمد فؤاد سليم، أحد الجنود المشاركين في حرب أكتوبر، عن تفاصيل يوم الحرب، بالتزامن مع الذكرى الـ45 لانتصارات أكتوبر 1973، قائلًا: «جميع الجنود رفضوا الإفطار في رمضان بالرغم من وجود فتاوى بذلك، والمسيحين أيضَا صاموا معانا».



وأضاف في تصريحات لبرنامج «اليوم»، المذاع عبر فضائية dmc»» مساء السبت، أن الجيش المصري كان نسيجًا واحدًا ولم يكن هناك تفريق بين مسلم ومسيحي، والهدف كان واحدًا وهو استرداد الكرامة المصرية، موضحًا أنه كان ضمن الجيش الثاني في الدفاع الجوي، ويخدم في قاعدة البعالوة بالإسماعيلية.



وتابع: «الله أكبر كانت مفتاح النصر في حرب 6 أكتوبر، ونحن لم نعتدي على أحد وكنا نسترد أراضينا لذلك كان الله معنا ونصرنا»، مشيرًا إلى أن العدو الإسرائيلي لم يستوعب حالة الحرب، خاصة أن الفترة التي سبقتها كانت خالية من أي نشاطات من الجانب المصري.



وأوضح أن الجيش المصري استطاع كسر أسطورة إسرائيل التى يزعمون أنها لا تقهر، واقتحام خط بارليف المنيع، وإلحاق الهزيمة بالجيش الإسرائيلي منذ اللحظات الأولى، معقبًا: «قرار الرئيس الراحل محمد أنور السادات كان حكيمًا في التوقيت واختيار اليوم وساعة الصفر».







وهنأ الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، المصريين بالذكرى الـ45 لانتصارات أكتوبر المجيدة، قائلًا: «الله أكبر كلمتين اختصرت كل المعاني التي يمكن الاحتفال بنصر أكتوبر 1973 بهما».



وقال في برنامجه «لعلهم يفقهون»، المذاع عبر فضائية «dmc»، مساء السبت، إن الله كبر كلمتان خفيفتان على اللسان ولكن لهما ثقل وميزان لا يعادله ميزان، وسبب كبير في انتصار أكتوبر، موضحًا أن الجانب الديني له دورًا كبيرًا في هذه الانتصارات، فعندما حفظ المصريين الله فحفظهم، وكانوا مع الله فكان معهم.



وأوضح أنه عاصر حرب أكتوبر واستوعب كافة الاحداث آنذاك، وكان سعيدًا بما حققه الجيش المصري من نصر كمسلم وعربي ومصري، مشيرًا إلى المعاني والدروس المستفادة من الحرب والتي يجب أن يتشاركها ويدرسها الأجيال القادمة.



وتابع: «انتصار السادس من أكتوبر عطية وهدية رحيمة من الله سبحانه وتعالي، وهناك جبهتين أحدهما خارجية وأخرى داخلية، حققوا الإرادة والعزيمة، حيث أن الجيش منبثق من الشعب وإفراز مجتمعي»، مضيفًا أن كلمة الله جاءت لجيش مصر، لأنهم كانوا معه وأدوا أمانته.



وأضاف أن المجتمعات الغربية والتي لا تنتهج الإسلام حققوا نهضة وحضارة؛ نتيجة للعناية الحاضرة والعمل بما أمرنا به الله مثل تحقيق العدالة الاجتماعية، ومراعاة معايير النظافة، والإخلاص في العمل، والنوم مبكرًا، معقبًا: «بعيدًا عن المظاهر الإنحرافية لبعض المجتمعات الغربية، وممكن يكون عدوك كافر بس سبب حققوا حضارة وللك لا يتحقق إلا بسببين أما اللجوء إلى الله، أو العناية الحاضرة بكل ما أمر به».







كشف اللواء عفت السادات، شقيق الرئيس الراحل محمد أنور السادات، عن بعض الصفات التي كان يتمتع بها الرئيس الراحل منذ طفولته، في الذكرى الـ45 لانتصارات أكتوبر المجيدة.



وقال في تصريحات لبرنامج «اليوم»، المذاع عبر فضائية «dmc»، مساء السبت، إن «السادات» كان يتمتع بالحنكة والفراسة وبعد النظر في الحياة السياسية، بالإضافة إلى تحليه بالصبر وبر الوالدين وصلة الرحم مع الأقارب، موضحًا أنه كان متسامحًا لدرجة كبيرة، ولم يرد الإساءة لأحد مهما أساء له مطلقًا.



وتابع: «كان محب للقراءة واللغات حتى وهو في السجن، وكان يواظب على ختم القرآن 3 مرات في رمضان، وتحلى بهذه الصفات منذ الطفولة وحتى توفاه الله»، مضيفًا أنه كان ينظر لأشقائه على أنهم أبنائه وليس أخوة.



وأوضح أنه علم باستشهاد شقيقه في الضربة الجوية أثناء الحرب، بعدما أبلغه المشير أحمد إسماعيل، وأصر على استكمال الحرب، معقبًا: «قال إنه استشهد مع 4 طيارين آخرين وهم جميعًا أخواتي».





قال اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن المصريين خاضوا حرب 6 أكتوبر بسبب تعطشهم لاستعادة الكرامة والأرض المصرية والعربية وليس للقتال، معقبًا: «الذكري الـ45 لانتصارات اكتوبر تمثل لي الاعتزاز بالكرامة واستعادة الأرض المصرية والعربية».



وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، أن أمر العبور كان تحديًا كبيرًا لرجال القوات المسلحة للخروج من ظلام نكسة 1967 إلى النصر واستعادة الأرض والكرامة، موضحًا أن الشعب المصري لا يحب القتال ولكن الحرب كان هدفها تحرير الأرض واستعادة كيان مصر.



وأشار إلى ضرورة تعليم الأجيال المقبلة نفس المعاني الطيبة وروح التحدي التي اتسمت بها القوات المسلحة التي دافعت عن أرض مصر ببسالة عام 1973، ورفعت العلم على أرض سيناء مرة أخرى.



وتابع: «نفخر بالانتماء للقوات المسلحة المصرية، والجيش المصري ينبثق من شعب مصر، ومازال الجيش يحارب الإرهاب ويدافع عن أرض مصر».





هنأ السفير الكويتي بالقاهرة، محمد صالح الذويخ، الشعب المصري، بمناسبة الذكرى الـ45 لانتصارات أكتوبر.



وقال في تصريحات لبرنامج «غرفة الأخبار»، الذي يعرض على فضائية «إكسترا نيوز»، مساء السبت، إن «نصر أكتوبر أعاد الكرامة والأرض، وسطر أروع ملحمة من ملاحم العمل العربي المشترك»، مشيرًا إلى ما وصفه بتكاتف الدول العربية والوقوف بجانب بعضها البعض لاستعادة الكرامة.



وأضاف «أنا من الجيل الذي عاصر هذه الحرب، والفرحة التي أعقبتها، وأتمنى من الأجيال الجديدة أن تستعوب دروس الحروب لإعادة الكرامة العربية».



وزار السفير الكويتي بالقاهرة، أمس السبت، مقابر شهداء الجيش الثالث الميداني، بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر.





- زيارة ميلانيا ترامب للقاهرة تخطف الأنظار



أشاد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، بزيارة زوجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ميلانيا ترامب، إلى مصر.



وقال في مداخلة هاتفية لبرنامج «أخبار ten»، على فضائية «ten»، مساء السبت، إن «زيارة ميلانيا ترامب إلى مصر لها أبعاد مختلفة جزء منها مرتبط بالزيارة الإنسانية التي تقوم بها دول إفريقية، في إطار اجتماعي».



وأضاف أن «هناك بعد سياسي للزيارة، متعلق بالعلاقات المصرية الأمريكية»، موضحًا: «وجود مصر ضمن الدول الإفريقية التي زارتها ميلانيا يعكس عمق العلاقات بين البلدين، والتطور الذي شهدته خلال الفترة الماضية».



وتابع حديثه، قائلًا: «ترحيب مصر الكبير بميلانيا يعبر عن دبلوماسية تحمل معاني ثقافية واجتماعية وسياسية مختلفة».



ووصلت ميلانيا ترامب، اليوم السبت، إلى القاهرة، في ختام جولة إفريقية شملت غانا ومالاوي وكينيا، وكان في استقبالها انتصار السيسي، زوجة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مطار القاهرة.





أشاد الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، بزيارة زوجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ميلانيا ترامب، اليوم إلى منطقة الأهرامات.



وقال في مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يعرض على فضائية «الحدث اليوم»، مساء السبت، إن «ميلانيا ترامب انبهرت بالحضارة المصرية انبهارًا غير عاديًا منذ اللحظة الأولى لوصولها إلى منطقة الأهرامات، وأبدت تعجبها مما ذكرناه لها حول أنه مازال هناك آثار يتم اكتشافها حتى الآن».



وأضاف أن «ميلانيا حرصت على رؤية الأهرامات من الداخل، والتقاط الصور التذكارية، وكافة تعليقاتها كانت إيجابية»، متابعًا: «هذه الصور ستكون بمثابة رسالة طمأنة للعالم كله على الأوضاع في مصر».



وأشاد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، بتغطية وسائل الإعلام الأجنبية لزيارة سيدة أمريكا الأولى إلى الأهرامات، قائلًا: «الإعلام العالمي كله غطى هذه الزيارة بشكل رائع وغير عادي».



زارت ميلانيا ترامب، زوجة الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب، مساء السبت، منطقة الأهرامات، وذلك في إطار زيارتها إلى مصر، ضمن الجولة الإفريقية التي شملت غانا ومالاوي وكينيا.



ورافق «ميلانيا» في جولتها بمنطقة الأهرامات، كل من الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة.





- الأخوان «أديب» يعلقان على تصريحات ترامب بشأن السعودية



انتقد الإعلامي عمرو أديب، التصريحات التي أدلى بها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خلال الأيام الماضية، حول الدعم العسكري الذي يقدمه للمملكة العربية السعودية.



وقال في برنامجه «الحكاية»، الذي يعرض على فضائية «MBC مصر»، مساء السبت، إن «ترامب كان عنده نوع من أنواع عدم الانضباط، جعله يكرر كلامًا كثيرًا نال فيه من المملكة العربية السعودية».



وأشار إلى تعليق الإعلام القطري على هذه التصريحات، قائلًا: «الذباب في قطر بدأ في الزن، والتأكيد على أن المملكة لن ترد على هذه التصريحات».



وأشاد برد ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، على تصريحات «ترامب»، في حواره مع وكالة «بلومبرج»، مشيرًا إلى ما قاله حول دفع المملكة لثمن السلاح الذي تحصل عليه من الولايات المتحدة.



وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد طالب العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، في أكثر من مناسبة خلال الأيام الماضية، بضرورة أن يدفع أموالًا مقابل الحماية التي تقدمها له الولايات المحدة الأمريكية، مؤكدًا عدم قدرة المملكة على البقاء في الحكم أسبوعين بدون الدعم العسكري الذي تقدمه لها أمريكا.



ومن جانبه، رد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، على تصريحات «ترامب»، خلال حواره مع وكالة «بلومبرج»، مؤكدًا أن المملكة تحمي نفسها، وتدفع ثمن السلاح الذي تحصل عليه.



وفي السياق نفسه أعرب الكاتب الصحفي، عماد الدين أديب، عن تعجبه من التصريحات التي أدلى بها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خلال الأيام الماضية، حول الدعم العسكري الذي يقدمه للمملكة العربية السعودية.



وقال في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يعرض على فضائية «MBC مصر»، مساء السبت، إن «هذه التصريحات تم الإدلاء بها في خطابات انتخابية لترامب؛ للترويج لانتخابات مجلسي النواب والشيوخ، في ظل وضع صعب ودقيق، وواقع انتخابي محلي، يريد خلاله أن يقنع الرأي العام الأمريكي بسعيه نوع تصحيح أوضاع معينة مع دول خارجية».



وأضاف أن «المصطلحات التي استخدمها ترامب تعكس عدم معرفة أو إدراك للياقة التعامل مع زعماء الدول، كما أن كلامه حمل نوعًا من الابتزاز السياسي»، مشيرًا إلى وقوع الرئيس الأمريكي في مغالطات كثيرة.



وأوضح أن «السعودية موجودة من قبل أن يكون هناك دعمًا أمريكيًا، ولو قرأ ترامب هذا الملف بشكل جيد لأدرك هذه المعلومة بسهولة»، مضيفًا: «الحكم في السعودية مثل أي حكم في العالم لا يستمد قوته من حماية عسكرية من قبل دولة خارجية، لكن يقوم على أساس رضا الناس عنه وعن الرعاية الاجتماعية التي يقدمها لهم».



وحذّر من خطورة تصريحات «ترامب»، قائلًا: «نحن نتعامل مع رجل يقوم بالضغط والسياسة والكلام الشعبوي، وهذا يشكل خطرًا كبيرًا جدًا على المنطقة».



وأشاد برد ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، على تصريحات «ترامب»، في حواره مع وكالة «بلومبرج»، قائلًا: «رد بن سلمان كان بمثابة نموذجًا للحاكم أو ولي العهد أو السياسي الذي يتمتع بالشجاعة».