محتجزون يستولون على أسلحة ويطالبون بالإفراج عنهم في مركز احتجاز بجنوب السودان

استولى محتجزون بمركز احتجاز بمقر الأمن الوطني بجنوب السودان على أسلحة، وطالبوا بالإفراج عنهم بحسب اتفاق السلام الذي تم توقيعه الشهر الماضي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المتحدث باسم الشرطة دانيال جاستن بولو القول للصحفيين اليوم الأحد في العاصمة جوبا إن المفاوضات جارية بين السلطات والمحتجزين في المركز الذي يعرف باسم " بلو هاوس".

واستولى 15 محتجزا، بينهم محتجزون سياسيون وأسرى ، على 32 قطعة سلاح صباح اليوم، عقب أن استولى على سلاح خمسة حراس للسجن واقتحام متجر، مما أدى لاندلاع تبادل لإطلاق النار استمر ساعة، وذلك بحسب ما قاله بولو.

وأضاف بولو أن المحتجزين استولوا على جزء من الزنزانة، ويستخدمون السجناء كدورع بشرية.

ولم يعرف على الفور ما إذا كان هناك قتلى أو مصابين في تبادل إطلاق النار.

ويذكر أن اتفاق سلام تم توقيعه الشهر الماضي يدعو للإفراج عن كل المحتجزين السياسيين، وذلك في الوقت الذي تعمل فيه الأحزاب على تشكيل حكومة انتقالية لمدة 36 شهرا بهدف إنهاء الصراع الذي استمر خمسة أعوام وإجراء انتخابات ديمقراطية.