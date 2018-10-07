ضبط صاحب محل لاتهامه بالاستيلاء على البطاقات التموينية بالشرابية

تمكنت الأجهزة الأمنية في القاهرة من القبض على صاحب محل لاتهامه بتجميع البطاقات التموينية للاستيلاء على الحصص التموينية مقابل 50 جنيها عن كل بطاقة بمنطقة الشرابية، وأمر مدير أمن القاهرة اللواء محمد منصور بإحالته إلى النيابة التي تولت التحقيق.

كانت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة الشرابية تمكنت من ضبط «أحمد.ع» 40 عاما، صاحب محل بدال تمويني والمطلوب التنفيذ عليه في حكمين حبس جزئي «مباني»، بإجمالي غرامات مالية مستحقة بلغت 1.5 مليون جنيه وبحوزته 108 بطاقات تموينية «كارت ذكي»، و6 كروت الرقم السري للبطاقة، وماكينة صرف فرق خبز، وماكينة صرف بطاقة التموين، وكمية من إيصالات صرف التموين، وكمية من إيصالات صرف فرق الخبز.

وبمواجهته أمام مدير مباحث القاهرة اللواء أشرف الجندي بالأحكام الصادرة ضده، أقر بها واعترف بتجميعه البطاقات التموينية وبطاقات صرف الخبز الذكية الخاصة بالمواطنين مقابل 50 جنيها عن كل بطاقة والاستيلاء على الحصص التموينية المدعمة عن طريق ماكينة الصرف المضبوطة بحوزته لتحقيق أرباح غير مشروعة.