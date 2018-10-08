وصف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفنى للأهلي الهزيمة من الإتحاد برباعية مقابل 3 أهداف بانه يوم أسود للفريق خلال المباراة التي أقيمت اليوم الأحد، على ملعب السلام، ضمن الجولة العاشرة من الدوري.

وأعرب كارتيرون عن حزنه للغاية لخسارة فريقه بأربعة أهداف مقابل ثلاثة أمام فريق الاتحاد السكندري.

وأوضح الفرنسي في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "مباراة الاتحاد تعد يوما أسودا بالنسبة لنا، الحظ لم يكن بجانبنا وأنا حزين للخسارة وضياع محاولات اللاعبين للفوز".

وأضاف كارتيرون: "مواجهة الاتحاد السكندري كانت من أكثر المباريات التي خلقنا فيها فرصا كثيرة أمام المرمى، لكننا أهدرناها ولم نتمكن من التعويض وخسرنا ثلاثة نقاط مهمة للغاية".

وأكمل المدير الفني الفرنسي: "لا أحب خلق الأعذار، أحاول أن أستفيد دائما من الأخطاء التي نقع فيها، منذ وصولي إلى الأهلي وأحاول دائما على تقوية خط الدفاع ومباراة اليوم هى مثل مواجهة كمبالا الأوغندي ببطولة إفريقيا، لكن الفارق أنه أمام كمبالا سجلنا أهدافا أكثر من المنافس وحققنا الفوز".

وأشار كارتيرون إلى أن الفريق كان الأفضل في أول 10 دقائق في المباراة وفي المجمل نجح في صناعة أكثر من 12 فرصة، لكن التوفيق لم يكن حليف اللاعبين.

وكشف المدير الفني الفرنسي عن السبب في الاعتماد على الحارس علي لطفي، قائلا: "شريف إكرامي موقوف مباراتين من جانب الإتحاد الأفريقي (كاف) وبالتالي فضلنا تجهيز علي لطفي، تحسبا لإصابة الشناوي أو حدوث أي أمر له واللجوء له