مقتل 4 أشخاص على الأقل جراء زلزال قوي في هايتي

أفادت تقارير إخبارية أن أربعة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم بعد أن ضرب زلزال بلغت قوته 5.9 درجة على مقياس ريختر دولة هايتي الواقعة في البحر الكاريبي في وقت متأخر من يوم السبت.



ولقي ثلاثة أشخاص حتفهم في مدينة بورت دي بيه بعد انهيار منازلهم، كما أشارت تقارير إلى وفاة شخص رابع في بلدة جروس مورن، وفقا لما ذكره موقع «لوب هايتي» الإخباري.



وقع الزلزال على بعد 20 كيلومترا شمال غرب مدينة بورت دي بيه على عمق 15.3 كيلومتر، وفقا لما ذكرته هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.



ووفقا لتقارير إعلامية أولية، انهار أو تعرض لأضرار بالغة عدد من المباني في عدة بلدات، بالإضافة إلى انهيار واجهة كنيسة كاثوليكية في بلدة بلايسانس دو نورد.



وكان زلزال بلغت قوته 7 درجات قد ضرب الدولة الفقيرة في عام 2010 وراح ضحيته أكثر من 220 ألف قتيل.



ولا يزال العديد من الهايتيين يعيشون في مساكن طارئة، كما لا يزال الوضع الاقتصادي والسياسي هناك محفوفا بالمخاطر.