افتتاح أول معرض للفن التشكيلي المصري بالجامعة الألمانية بالقاهرة

افتتح الدكتور أشرف منصور، رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة، أمس السبت، أول معرض للفن التشكيلي المصري الذي يقام ضمن فعاليات الملتقى الأول للتصميم والفنون بالجامعة.



وشهد الافتتاح، الدكتور ياسر جمال حجازي، رئيس الجامعة، والمهندس عصام حمودة، أمين عام الجامعة، وأعضاء مجلسي الأمناء والجامعة وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس، حيث تزينت قاعة المعارض بالجامعة بأكثر من 141 عمل فني تشكيلي في مجالات التصوير الفوتغرافي والجرافيك والنحت والرسم لـ47 فنانا من كبار فناني مصر المحترفين.



وأكد منصور أن هذا المعرض يأتي في إطار حرص الجامعة على احتضان الفن بمختلف أنواعه ودعم فناني مصر الموهبين، خاصة وأن مصر هي بلد الفن والفنانين منذ قديم الزمن فتاريخها منذ عصر الفراعنة ملئ بأعمال الفنانين التي عاشت حتى يومنا هذا.



وقال منصور: "نحن نسعى هنا في الجامعة من خلال هذا المعرض إلى تخليد الفن وصانعيه فالفن ينطلق بلا حدود ولا قيود وليس له مكان أو زمان ولا يرتبط بلغة أو بلد، فهو نتاج إبداعي إنساني يسمو بمتذوقيه ويعيش أكثر من الشعوب ويتوارث عبر الأجيال".



وأشار منصور إلى أن المعرض يشمل العديد من الاتجاهات والأساليب الفنية المختلفة التي تتميز بها الحركة الفنية المصرية المعاصرة والتي تثري الفكر الفني وتتيح الفرصة للمشاركين لتبادل الخبرات ووجهات النظر البناءة فهو يعد منفذ للمبدعين لعرض فنهم وإبداعتهم.



وأوضح أن هذا المعرض هو استمرار لدور الجامعة في خدمة ودعم المجتمع المصري في كافة المجالات وأن الجامعة تسعى إلى وصول أعمال فناني مصر للعالمية، فمن المقرر أن يتم عرض بعض هذه الأعمال بمقر الجامعة الألمانية ببرلين وذلك من أجل الانفتاح على العالم باستعراض نماذج من الفن التشكيلي المصري والتعريف بالنهضة التي حققتها مصر في هذا المجال على يد نخبة من الفنانين الذين لا تقل أعمالهم عن نظائرهم في مختلف أنحاء العالم.



ونوه منصور إلى أن الجامعة تدعم أيضا الفنانين الموهبين من الشباب لذا فقد أعلنت عن مسابقة شباب المصممين والمبدعين في مصر والوطن العربي في شهر أغسطس الماضي بهدف دعم شباب المبدعين من أجل تصميم منتج مبتكر يعكس ارتباط الفن بالحياة.



يذكر أن هذا المعرض يتزامن مع حفلات تخرج طلاب الجامعة والذي تم تنظيم مرور الخريجين وأسرهم من داخل أروقته للوصول إلى مكان الاحتفالية وذلك لتفقد الأعمال المعروضة فمن المتوقع أن يصل عدد زائريه إلى ما يقرب من 10 آلاف زائر علماً بأنه سوف يفتتح أبوابه لاستقبال الجمهور بدءا من الإثنين المقبل وحتى الخميس الموافق 18 أكتوبر بدءا من الساعة الحادية عشر صباحًا وحتى الساعة الرابعة مساء.