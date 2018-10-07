استطلاع: 27% فقط من الألمان يؤيدون «اتحاد ميركل المسيحي»

كشف استطلاع حديث عن استمرار تراجع تأييد المواطنين الألمان للاتحاد المسيحي بزعامة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

وجاء في استطلاع «زونتاجس ترند»، الذي يجريه معهد «إمنيد» لقياس مؤشرات الرأي، لصالح صحيفة «بيلد أم زونتاج» الألمانية الأسبوعية، التي نشرت النتائج في عددها الصادر اليوم الأحد، أن نسبة تأييد المواطنين للاتحاد المسيحي ظلت عند 27%.

وفي المقابل، زادت نسبة تأييد المواطنين للحزب الاشتراكي الديمقراطي، وكذلك لحزب الخضر، بنسبة نقطة مئوية لكل منهما، ليبلغ الأول 17%، والثاني 16%.

يشار إلى أن الاتحاد المسيحي بزعامة ميركل، يضم حزبها المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي بولاية بافاريا، ويشكل الاتحاد والحزب الاشتراكي الديمقراطي الائتلاف الحاكم في ألمانيا.

وتراوحت نسبة تأييد المواطنين لاتحاد ميركل في استطلاعات رأي أخرى جرت مؤخرا بين 26 و31.5%، في حين تراوحت نسبة تأييد الحزب الاشتراكي الديمقراطي بين 16 و19.5%.

وفي استطلاع معهد «إمنيد»، فقد حزب البديل من أجل ألمانيا، اليميني المتطرف نقطة مئوية، وبلغت نسبة تأييد المواطنين له 16%.

وتراجعت نسبة تأييد المواطنين لحزب اليسار أيضا في هذا الاستطلاع وبلغت 10%، وفقد الحزب الديمقراطي الحر نقطة مئوية أيضا وبلغت نسبة تأييده 9%.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الاستطلاع شمل 1515 شخصا وتم إجراؤه في الفترة بين 27 سبتمبر الماضي و2 أكتوبر الجاري.