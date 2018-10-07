باركلي يعيد ذكريات لامبارد

خطف روس باركلي لاعب تشيلسي الإنجليزي، الأنظار بتألقه في لقاء فريقه أمام ساوثهامبتون على ملعب "سانت ماري" اليوم الأحد ضمن مباريات الجولة الثامنة في "البريمرليج".

وأصبح باركلي ثاني لاعب إنجليزي يسجل هدف ويصنع أخر في مباراة واحدة في "البريمير ليج"، وذلك حسب شبكة "أوبتا" للاحصائيات.

وصنع باركلي هدفًا لزميله البلجيكي ادين هازارد في الدقيقة 30 ، قبل أن يسجل هدفًا في الدقيقة 57 هو الأول له في مسيرته مع "البلوز"، ليصبح اللاعب الإنجليزي الثاني الذي يفعل ذلك منذ فرانك لامبارد في لقاء ساندرلاند في ديسبمر 2013 .

وإنضم باركلي إلى تشيلسي قادمًا من ايفرتون في يناير الماضي، لكنه لم يشارك سوى في 4 مباريات فقط الموسم الماضي بفعل الإصابات