حزب المعارضة الموالي لروسيا يحصل على معظم الأصوات في انتخابات لاتفيا

خسر ائتلاف لاتفيا الحاكم، الذي ينتمي إلى يمين الوسط أغلبيته البرلمانية، وفقا للنتائج الأولية للانتخابات، والتي صدرت في وقت مبكر من اليوم الأحد، حيث حصل حزب المعارضة الموالي لروسيا «هارموني» على أكبر عدد من الأصوات.

وفاز حزب «هارموني»، الذي ينتمي إلى تيار يسار الوسط ويضم العديد من الأنصار بين الأقلية الناطقة بالروسية في لاتفيا، بنحو 20% بعد فرز حوالي 90% من أصوات الناخبين، وفقا للجنة الانتخابات في الجمهورية السوفيتية السابقة.

وجاء بعده 3 أحزاب حديثة التأسيس، بينما حصل حزب رئيس الوزراء ماريس كوسينسكيس، «الاتحاد المحافظ من الخضر والمزارعين» على 10% فقط، وتراجع أيضا عدد مقاعد شركاء الحزب في الائتلاف الحاكم، حزب الوحدة يمين الوسط، وحزب التحالف الوطني اليميني.

وقال فياتشيسلاف دومبروفسكيس، رئيس حزب «هارموني»، في التلفزيون، إن حزب «هارموني»، كان وسيصبح أهم حزب في لاتفيا.

وفاز حزب «هارموني» بأغلبية الأصوات في الانتخابات البرلمانية السابقة، لكنه لم يتمكن من تشكيل ائتلاف حاكم.

وتقع لاتفيا، الجمهورية السوفيتية السابقة، على بحر البلطيق على الحدود مع روسيا ويتحدث عدد كبير من سكانها اللغة الروسية. كما أن لاتفيا عضو بالاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي العسكري «ناتو».

وبلغت نسبة الإقبال على التصويت 54.6% فقط، وهي أدنى نسبة منذ حصول لاتفيا على الاستقلال عن الاتحاد السوفيتي في عام 1991.