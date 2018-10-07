أمناء الوزراء الياباني يحث كوريا الشمالية على نزع السلاح النووي

حث كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، يوشيهيدي سوجا، كوريا الشمالية، اليوم الأحد، على اتخاذ خطوات ملموسة من أجل نزع السلاح النووي.

وأضاف سوجا، في تصريحات نقلتها صحيفة «ذا جابان تايمز» اليابانية، أن التوقيع على بيان مشترك يخص نزع السلاح النووي خلال القمة التي عقدت بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية كان مفيدًا للغاية، قائلا: «من المهم أن يتم تنفيذ خطط نزع السلاح النووي تماشيًا مع خارطة طريق».

وأشار سوجا إلى نية الحكومة اليابانية في بذل قصارى جهدها لترتيب قمة بين اليابان وكوريا الشمالية، لإيجاد حل لمسألة اختطاف اليابانيين من قِبَل كوريا الشمالية والتي استمرت لوقت طويل.

وأعرب سوجا عن رغبته في لقاء رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، وزعيم كوريا الشمالية، كيم جونج-أون، لاتخاذ قرارا، متعهدًا باتخاذ الترتبيات اللازمة لذلك.

ويذكر أن سوجا تولى منصب الوزير المكلف بمسألة اختطاف يابانيين، من جانب كوريا الشمالية، خلال التعديل الوزاري الأخير الذي جرى في اليابان الأسبوع الماضي.