ناجون من زلزال أندونيسيا يروون كيف عثروا على جثث ذويهم تحت الأنقاض

مضت نحو 8 أيام على الزلزال الذي ضرب مدينة سولاويزي بأندونيسيا ووصل عدد القتلى المعلن بشكل رسمي إلى 1649 شخص، ومع ذلك، لا يزال هناك مخاوف قوية من أن عدد الضحايا سيتخطى الآلآف مع استمرار استخراج الجثث المدفونة تحت الأنقاض.

الكارثة أن الدمار لم يحدث فقط بسب الزلزال الذي ضرب المدن بقوة 7.5 ريختر، بل وصل الأمر إلى موجات تسونامي عاتية دمرت المنازل وأودت بحياة المئات، وتلاها كارثة ثالثة وهي "تسييل التربة" بعد تشبعها بالماء وتحولها إلى موجات من الرمال المتحركة القاتلة، لتكتمل مشاهد الدمار المفجع، وفقا لما نشره موقع جريدة الجارديان البريطانية.

بالتوازي، لم ييأس أجوس ريفاني حتى الآن من البحث عن جثتي زوجته وابنته بعد أن حرمه الزلزال منهما، كان يمسك هاتفه المحمول بيد مهتزة لينظر إلى الصورة الأخيرة التي جمعته بهما منذ عدّة أشهر حول طاولة المطبخ، والتي ظهرت فيها ابنته نورول البالغة من العمر 12 عاماً وهي تبتسم.

في البداية أشار ريفاني إلى بركة مياه سوداء تنبثق منها فقاعات صغيرة وقال بحزن" "أعتقد أن هذه ناتجة عن جثثهم"، ثم بدأ يحكي: "في يوم الجمعة الذي حدث فيه الزلزال تجمعت أنا وجيراني لتجربة مضخة مياه تعمل بالبنزين، حين شعرت باهتزاز الأرض أسرعت بالاتصال بزوجتي وطلبت منها البقاء داخل المنزل، لتكون تلك المرة الأخيرة التي أراها فيها".

أسرع ريفاني إلى منزله، عندما بدأت الأرض تهتز بعنف ليتحطم بلاط البيت وينهار جداراً منه، ليلجأ إلى الاختباء أسفل طاولة المطبخ وهو ابنه فاتحان البالغ من العمر 10 سنوات لينجو الاثنان، دون أن يعرف حتى الآن أين توجد زوجته وابنته.

كان الدمار في قرية بالورا القريبة من مدينة بالو يفوق التصور، حطم الزلزال الطرق كأنها كانت مصنوعة من مادة البورسلين، المشهد كان كارثياً ويتكوّن من مجموعة من الأنقاض والأسقف المعدنية المنهارة التي أصابها الصدأ، وبين هذا الدمار، قد تجد حذاء ملقى على الأرض أو دمية طفل، أو دعوة زفاف مغروسة في الطين .

وعلى سواحل المدينة، تسبب الزلزال في انهيار كل العقارات، أما التربة فقد تسيلت بعد أن تشبعت بالماء، وبشكل خاص كانت مدينة بالارو أكثر تأثرا بالزلزال لأنها تتكون من مستنقعات مياه، وأرضها لم تكن مستقرة منذ الأساس.

في اليوم نفسه، خرج عبدالمعروف، 40 عاماً، من منزله لأداء صلاة الجمعة حين شعر بالزلزال، صرخ في زوجته وأولاده ليخرجوا من البيت، وبالفعل انهار المنزل على الأرض أمام أعينهم بعد مغادرتهم بـ 15 ثانية فقط.

وقالت زوجته آفيا: "لا أستطيع أن أمحو مشهد الزلزال من ذاكرتي ولا يزال المشهد يطارد طفلي أثناء النوم، أشعر بالصدمة حين أتذكر كيف تشققت الأرض وانهار بيتي، ولا زلت أتذكر كيف خرج سكان بالارو إلى الشوارع في حالة ذعر، وبحلول المساء كان كل منهم يحاول أن يحصي خسائره في الظلام".

ريزال، الشقيق الأصغر لآفيا، لم يظن في البداية أن الأمر سيكون سيئاً للغاية كما حدث لأنه شعر بهزات ضعيفة في الأرض في صباح اليوم نفسه، وقال: "أنا سعيد جدا وأشعر بالامتنان لأن أفراد عائلتي في أمان .. رأيت الكثيرين ممن فقدوا أزواجهم أو زوجاتهم أو أطفالهم".

كان التصدي للكارثة الكبيرة في أندونيسيا أمراً صعباً لأنها تضم نحو 13 ألف جزيرة منتشرة على مسافات تصل إلى ثلاثة آلاف ميل، في الوقت نفسه تقع مدينة سولاويزي في أقصى الشرق مما جعل وصول الإمدادات إليها أمراً صعبا بسبب الدمار الذي حدث لمطار بالو".

وتصل المساعدات الآن من جاكرتا واستراليا واليابان والمملكة المتحدة، ولكن لا زال هناك استغاثات من مناطق مثل سيجي التي اضطر سكانها إلى قطع الطرق أمام العربات المارة للحصول على البنزين أو الوقود، وفي وقت سابق وضع سكان من دونجالا ألواح الخشب على الطريق لإجبار العربات على التوقف.

في السياق نفسه، تعرض ياسر جاريبالد إلى موقف مفجع لن يُمحى من ذكراته طوال حياته، عندما حدث اللزال هرع إلى قرية بالاروا للبحث عن والدته البالغة من العمر 60 عاماً ولكنه لم يستطع العثور عليها حتى فجر اليوم التالي، حينها سمع صوتها يأت خافتاً من بين الأنقاض ليكتشف أنها محشورة بين كتلتين من الأسمنت وذراعيها تلتفان حول ابن أخيه ريرين البالغ من العمر 23 عاماً.

أسرع ياسر في فزع محاولاً كسر الأحجار لتحريرهما وسمعها تقول له: "أنا أتألم ولا أستطيع التنفس"، منحهما بعض المياه في لحظاتهما الأخيرة ولكنه لم يستطع إنقاذهما.

وقال :"سأتذكر أن أمّي لم تكن أنانية في نهاية حياتها لأنها وقت الزلزال كانت قد خرجت من المنزل بالفعل ولكنها عادت فقط من أجل حفيدها".