محمد ثروت عن تراجع أداء محمد صلاح: «اتحسد»

علق الفنان محمد ثروت على تراجع مستوى أداء اللاعب محمد صلاح لاعب المنتخب المصري، ونادي ليفربول الإنجليزي، في آخر مباراتين له.



وقال في لقائه ببرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، أمس السبت، مع الإعلامي عمرو أديب، إن محمد صلاح لاعب موهوب ومجتهد، معقبًا: «صلاح ابن طنطا واللي حصل ده حسد، وهنعمله ختمة للقرآن وإن شاء الله هيكون أفضل خلال الفترة المقبلة لأنه موهوب ومجتهد جدًا».



ومن جانبه، طالب الإعلامي عمرو أديب خلال البرنامج جمهور «صلاح» بالوقوف جانبه، خاصة بعدما طالب بعض جمهور نادي ليفربول الإنجليزي ببيع اللاعب بعد تراجع مستواه، معقبًا: «عيب يا خواجة جوني مش عشان محمد صلاح ملعبش مباراتين كويس يبقى يتباع، صلاح تسبب في فرحة الجماهير المصرية والإنجليزية ولازم نقف جنبه في محنته وفي فرحته».



وتعرض اللاعب محمد صلاح، مهاجم المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي، لبعض الانتقادات الحادة خلال الفترة الأخيرة، بسبب تراجع مستواه هذا الموسم، وغيابه عن التسجيل، لفترات طويلة بعدما أحرز 3 أهداف في 10 مباريات مع فريقه في جميع المسابقات.



