جاءت الأمريكية سامنثا ماركل، الأخت غير الشقيقة لزوجة الأمير البريطاني هاري، ميجان ماركل، من الولايات المتحدة إلى إنجلترا لمقابلة شقيقتها في القصر الملكي بكينجستون، لكنها فوجئت بالحرس يمنعونها من الدخول لحضورها دون دعوة.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة «DailyMail» البريطانية، فقد كانت «سامنثا» ترغب في ملاقاة أختها لإنهاء الخلافات العائلية التي وقعت بين أفراد الأسرة بعد زواجها من الأمير هاري، لكنها رحلت بعد تعرضها للإحراج إثر منعها من دخول القصر الملكي من قبل الأمن.

وتأثرت «سامنثا» التي تعاني من مرض التصلب العصبي المتعدد، بهذا الموقف، لذلك عزمت قبل رحيلها على كتابة رسالة تهدد فيها شقيقتها بأنها ستصعد الأمر في حال عدم السماح لها بلقائها، مسلمة إياها إلى الحرس الملكي.

وتُظهر الصور التي نشرتها الصحيفة، «سامنثا» في يدها أقنعة للأمير هاري وزوجته ميجان ماركل، قد اشترتها من أحد المتاجر للهدايا التذكارية بعد رفضها مغادرة المنطقة الملكية.

ويأتي ذلك بعد خلافات طويلة نشبت بين أسرة الممثلة الأمريكية ميجان ماركل، عقب زواجها بالأمير البريطاني هاري، في التاسع عشر من مايو الماضي، وهجوم أختها غير الشقيقة سامنثا ماركل عليها وزوجها، وتوجيهها الإهانات لكليهما علنًا في لقاءاتها الإعلامية.

https://www.dailymail.co.uk/news/article-6248931/Megan-Markles-sister-turned-away-security-Kensington-Palace-arriving-uninvited.html