وزير الخارجية الأمريكي يصل بيونج يانج للقاء كيم جونج-أون

وصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إلى بيونج يانج قادمًا من طوكيو، في زيارة لكوريا الشمالية يستقبله خلالها الزعيم الكوري كيم جونج-أون، حيث يجري مباحثات حول نزع السلاح النووي بكوريا.

وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، اليوم الأحد، أن الوزير بومبيو كان قد غادر العاصمة اليابانية صباح اليوم على متن طائرة خاصة، ومن المتوقع أن يجتمع مع مدير جبهة الوحدة في حزب العمال الكوري الشمالي كيم يونج - تشول أو وزير الخارجية الكوري الشمالي ري يونج - هو؛ لمناقشة "صفقة كبرى" لاتخاذ إجراءات عملية لنزع السلاح النووي مقابل إعلان نهاية الحرب الكورية.

يُذكر أن "بومبيو" يقود مفاوضات نزع السلاح النووي مع كوريا الشمالية، ومن المقرر أن يبحث مع الزعيم الكوري عقد قمة أمريكية-كورية ثانية.