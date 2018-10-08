أعرب حلمى طولان المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري عن سعادته للفوز على الأهلي، بنتيجة 4-3، مساء اليوم الأحد على "ستاد السلام" في الجولة العاشرة، من الدوري الممتاز.

وقال طولان في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي، عقب انتهاء المباراة: "لاعبي الفريق خاضوا مباراة أكثر من رائعة، وكانوا منضبطين لدرجة كبيرة".

وأضاف: "قررت خوض المباراة، بأسلوب لعب مختلف، وقمنا بالضغط على الأهلي في منتصف الملعب"، مشيرًا إلى أن هذا الأمر أربك حسابات المارد الأحمر بشكل كبير.

وعن المستوى الذي ظهر به الشياطين الحمر أمام الفريق السكندري قال طولان: " الأهلي فريق كبير، ودائمًا ما أتحدث عنه بطريقة جيدة لأنه يستحق ذلك".

وسقط الأهلي أمام ضيفه الاتحاد بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، ليتجمد رصيد المارد الأحمر، الذي تلقى خسارته الأولى في المسابقة هذا الموسم، عند 11 نقطة في المركز التاسع بجدول الترتيب، بينما رفع الأخير رصيده من النقاط إلى 14 نقطة في المركز السادس. (طالع التفاصيل)