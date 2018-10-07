سطيف يستعد للأهلي بفوز على وهران بهدف

صعد وفاق سطيف للمركز الرابع في ترتيب الدوري الجزائري لكرة القدم، إثر تغلبه 1 / صفر على مضيفه مولودية وهران اليوم الأحد، في ختام المرحلة التاسعة من المسابقة.

ورفع وفاق سطيف رصيده إلى 14 نقطة متخلفا بفارق 5 نقاط عن شبيبة القبائل المتصدر، علما بأنه يملك مباراة مؤجلة سيلعبها أمام أولمبي المدية يوم 15 أكتوبر الحالي، فيما توقف رصيد مولودية وهران عند 11 نقطة في المركز التاسع.

وسجل يوسف شيبان، بالخطأ في مرماه الهدف الوحيد للمواجهة في الدقيقة 84، وطرد حكم المباراة، لاعب مولودية وهران، حمزة ايت واعمر ، في الدقيقة 42.