«الملابس الجاهزة» تقترح إطلاق منصة إلكترونية لتوفير مستلزمات الإنتاج محليا

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اقترح محمد عبدالسلام رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات، إطلاق منصة إلكترونية بالتعاون بين وزارة التجارة والصناعة واتحاد الصناعات المصرية؛ لعرض كافة مستلزمات الإنتاج والمكونات التي تحتاجها القطاعات الصناعية المختلفة ليتم توفيرها وتكون محلية الصنع؛ لتخفيف فاتورة الاستيراد التي تمثل عبء على خزينة الدولة.

وقال «عبدالسلام» -في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأحد- إن إطلاق هذه المنصة سيخلق نوعا من التكامل والترابط بين القطاعات المختلفة، فضلا عن الربط بين الصناعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، خاصة وأن هناك مكونات محلية الصنع ذات كفاءة عالية تضاهي مثيلاتها المستوردة.

وأوضح رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات أنه يجري حاليا الإعداد لهذا المقترح وعرضه على الجهات المختصة لسرعة تطبيقه.

جدير بالذكر أن مركز تحديث الصناعة أصدر برنامجا قوميا لتعميق الصناعات المحلية؛ بهدف زيادة نسب المكون المحلي بالصناعات المختلفة من خلال التكامل الصناعي، وذلك بالتعاون مع لجنة تعميق الصناعة باتحاد الصناعات.