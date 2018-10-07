رئيس «السكة الحديد» يتفقد محطات الإسكندرية لمتابعة الالتزام بتعليمات السلامة

تفقد رئيس هيئة السكة الحديد أشرف رسلان، اليوم الأحد، خلال جولة مفاجأة، خط القباري بمرسى مطروح بمحطات «العلمين، والضبعة، وسيدي عبد الرحمن»، بالإضافة إلى المرور على البلوكات والسكك وأنظمة الإشارات والتحاويل؛ للتأكد من التزام العاملين باتباع إجراءات وتعليمات السلامة.

وشدد رئيس الهيئة، على ضرورة الالتزام بتعليمات وإجراءات السلامة، مطالباً رئيس الإدارة المركزية لمنطقة غرب الدلتا بتشكيل لجنة برئاسة مدير عام صيانة البنية الأساسية بالمنطقة، وعضوية مديري إدارات التشغيل وهندسة السكة والإشارات؛ لمراجعة حالة السكك وأنظمة الإشارات والتحاويل ونظم التشغيل بالمحطات والبلوكات على خط القباري مرسى مطروح وتقديم تقرير خلال أسبوع.

وتابع رسلان قطار رقم 300 ركاب على خط الإسكندرية – مطروح، وقطار رقم 1209 إكسبريس مطروح – القاهرة، كما أحال بعض المستويات الإشرافية من الإشارات والتشغيل للتحقيق؛ لعدم قيامهم بالواجبات الوظيفية الخاصة بهم ووجود ملاحظات ببلوكات العلمين والضبعة.

وأكد ضرورة تطوير الشركة المنفذة لمحطة العلمين من الانتهاء من الأعمال خلال نهاية هذا العام، وضرورة إنهاء أعمال الصيانة لتجديدات السكة في المسافة بين العميد والعلمين.