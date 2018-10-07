الطلائع يصدم حرس الحدود بثلاثية

اقتنص طلائع الجيش فوزًا ثمينًا من ملعب مضيفه حرس الحدود بنتيجة 3ــ1، في المباراة التي أقيمت على ملعب المكس بالإسكندرية، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الممتاز.

أحرز خالد سطوحي هدف طلائع الجيش الأول في الدقيقة 20، وأضاف السنغالي تالا نداييه الهدف الثاني للطلائع في الدقيقة 85 من زمن اللقاء.

شهدت الدقيقة 87 احتساب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح طلائع الجيش، نجح أحمد سمير في إسكانها الشباك، مسجلًا الهدف الثالث للطلائع في الدقيقة 88 من زمن المباراة.

قلص مصطفى جمال النتيجة لحرس الحدود في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من ركلة جزاء، ليصل جمال إلى هدفه الرابع منذ بداية الموسم الحالي.

بهذا الانتصار رفع الفريق العسكري رصيده إلى 12 نقطة في المركز السابع، بينما تجمد رصيد حرس الحدود عند النقطة السابعة في المركز الــ18 والأخير.