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تتسلم ونشين بـ 300 مليون جنيه فى ديسمبر المقبل

«الإسكندرية للحاويات» تستهدف تداول 850 ألف حاوية خلال العام المالى الحالى

ممدوح دراز
ممدوح دراز
يوسف مجدى:
نشر فى : الأحد 7 أكتوبر 2018 - 10:17 ص | آخر تحديث : الأحد 7 أكتوبر 2018 - 10:17 ص

تستهدف شركة الإسكندرية لتداول الحاويات التابعة للقابضة للنقل البحرى والبرى تداول نحو 850 ألف حاوية خلال العام المالى الجارى بداخل محطتى الحاويات بميناءى الاسكندرية والدخيلة، بحسب اللواء ممدوح توفيق دراز رئيس الشركة.
وقال دراز لـ (مال وأعمال ــ الشروق) إنه تم شراء ونشين عملاقين بنحو 300 مليون جنيه سيتم تسلمهما فى ديسمبر 2018 ضمن خطة لتطوير معدات تداول الحاويات بداخل الشركة خلال السنوات المقبلة.
وأكد أن الشركة قامت خلال الثلاث سنوات السابقة بشراء عدد 4 ونش رصيف عملاق وكذلك عدد 11 ونش ساحة. وذكر أن الشركة قامت بشراء أوناش تحميل بعدد 15 ونشا ثقيلا وعدد 7 أوناش خفيفة وذلك بهدف تحقيق معدلات تداول سريعة لحركة الحاويات بداخل ميناءى الإسكندرية والدخيلة وايضا بهدف تحسين الخدمات التى يتم منحها للخطوط الملاحية.
ولفت إلى أنه تم تركيب كاميرات حديثة على البوابات التابعة لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع بهدف ميكنة عمليات الخروج والدخول بداخل محطات الحاويات.
وحول إيرادات الشركة، أكد أن الشركة حققت إيرادات بقيمة 3.015 مليار جنيه بزيادة قدرها 756 مليون جنيه مقارنة بالعام قبل الماضى بنسبة زيادة قدرها 33%عن المستهدف.
وحققت الشركة صافى ربح بعد الضريبة قدره 2.447 مليار جنيه بنسبة زيادة قدرها 63% عن المستهدف.


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